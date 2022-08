নয়াদিল্লি, 21 অগস্ট: রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) দেশের জনগণকে জাগ্রত করাও সমাজকে একত্র করার লক্ষ্যে কাজ করছে ৷ যাতে বিশ্বের সামনে ভারত এক 'আদর্শ সমাজ' রূপে প্রতিষ্ঠা পায় ৷ রবিবার এই দাবিই করেছেন সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত (RSS Chief Mohan Bhagwat) ৷ এদিন তিনি দিল্লিতে আরএসএসের (Rashtriya Swayamsevak Sangh) এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন ৷

মোহন ভাগবতের মতে, সমাজের স্বার্থে সকলের একসঙ্গে এগিয়ে আসা উচিত (RSS is working to make India model society for entire world says Mohan Bhagwat) ৷ তাঁর কথায়, "সংঘ সমাজকে জাগ্রত করতে ও সংঘবদ্ধ করতে কাজ করছে ৷ যাতে ভারতে আদর্শ সমাজ গড়ে ওঠে ৷" এদিনের অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, "বিভিন্ন ক্ষেত্রের নানা মানুষ সমাজের উন্নয়নের স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করেছেন ৷ দেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ৷ কিন্তু সকলে একত্রিত হয়ে একটি সমাজ গড়ে উঠতে সময় লেগেছে ৷"

আরএসএস প্রধানের মতে, ভারতীয়দের ডিএনএ ও স্বভাবেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার প্রবণতা রয়েছে ৷ আমাদের সেটাই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ৷ আমি ও আমিত্বের বাইরে বেরিয়ে সমাজ সেবার কাজ করতে হবে ৷