নয়াদিল্লি, 7 ডিসেম্বর : সংখ্যা কমল বাজারচলতি দু'হাজার টাকার নোটের (The number of Rs 2,000 currency notes in circulation has decreased) ৷ বাজারচলতি দু'হাজার টাকার নোটের সংখ্যা কমে দাঁড়াল 223.3 কোটিতে ৷ ফলে বাজারচলতি মোট নোটের (Notes in Circulation) 1.75 শতাংশে দাঁড়িয়েছে দু'হাজার টাকার নোটের সংখ্যা ৷ 2018 সালের মার্চ মাসে এই সংখ্যাটি ছিল 336.3 কোটি ৷

এই বিষয়ে রাজ্যসভায় অর্থ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী বলেন, ‘‘জনসাধারণের লেনদেনের চাহিদার সুবিধার্থে কাঙ্খিত মূল্যের মিশ্রণ বজায় রাখার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে পরামর্শ করে সরকার নির্দিষ্ট মূল্যের নোট ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ 31 মার্চ, 2018 তে প্রচলন হওয়া 2,000 টাকার নোটের সংখ্যা ছিল 336.3 কোটি ৷ যা সংখ্যা এবং মূল্যের দিক থেকে মোট বাজারচলতি নোটের 3.27 শতাংশ এবং 37.26 শতাংশ ৷ চলতি বছরের 26 নভেম্বর এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 223.3 কোটিতে ৷ যা মোট বাজারচলতি নোটের সংখ্যা এবং মূল্যের দিক থেকে যথাক্রমে 1.75 শতাংশ এবং 15.11 শতাংশ ।’’

আরও পড়ুন : 2000 নোটের চাহিদা কম, 2019-20 ছাপানো হয়নি একটিও

তিনি আরও বলেন, ‘‘2,000 টাকার নোটের সংখ্যা কমার অন্যতম কারণ হল 2018-19 থেকে এই নোটগুলি ছাপানোর জন্য কোনও নতুন ইন্ডেন্ট দেওয়া হয়নি ৷ দ্বিতীয়ত, বাজারচলতি অনেক নোটও নোংরা বা বিভিন্নভাবে নষ্ট হয়ে যায় ৷ এছাড়াও কোভিড-19 সংক্রমণের ফলে 2020-21 অর্থবছরে জনসাধারণের দ্বারা উৎপন্ন সতর্কতামূলক চাহিদাও মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ । নগদ অর্থের জন্য বৃহত্তর জনসাধারণের চাহিদা এবং জিডিপিতে সংকোচনের সংমিশ্রণে মুদ্রার প্রচলন (Currency in Circulation) 2019-20 এর মধ্যে মোট জিডিপির 12 শতাংশ থেকে 2020-21 এর মধ্যে 14.5 শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে ৷’’

আরও পড়ুন : Old 500 notes : পুরোনো 500 টাকার নোট উদ্ধার দুর্গাপুরে

2016 সালের 8 নভেম্বর, কেন্দ্রীয় সরকার কালো টাকা রোধ করতে 500 এবং 1000 টাকার নোট বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয় । তারপরেই 2,000 এবং 500 টাকার নোটের একটি নতুন সিরিজ চালু করা হয় । পরে 200 টাকার নোটও চালু হয় ।