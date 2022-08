নয়াদিল্লি, 29 অগস্ট: মানুষ আজ ইউটিউব দেখে ঘরে বসেই নতুন জিনিস শিখছে ৷ কিন্তু আপনি কি কখনও শুনেছেন, ইউটিউব থেকে কারও প্রতারণা করার কথা মাথায় এসেছে ! সম্প্রতি রোহিনী জেলার সাইবার থানার পুলিশ এমনই এক চক্রের পর্দা ফাঁস করেছে (Rohini Cyber Police Arrests a Fraudster) ৷ যেখানে চাকরি দেওয়ার নাম করে বেকারদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ ৷ ধৃত অভিযুক্ত পুলিশকে জানিয়েছেন, ইউটিউব দেখে প্রতারণা করার কথা তার মাথায় আসে ৷ ধৃতের নাম জনি কুমার ৷ তিনি গাজিয়াবাদের বাসিন্দা (The accused was operating from Ghaziabad) ৷

রোহিনীর ডিসিপি প্রণব তায়াল জানিয়েছেন, সম্প্রতি, একজন ব্যক্তি সাইবার থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন । তিনি জানান, একটি চাকরির পোর্টালে নিজের রিজিউম আপলোড করেছিলেন ৷ কয়েকদিন পরে, তাঁর হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ সহ একটি লিঙ্ক আসে ৷ তাতে বলা হয়, 10 টাকা দিয়ে ওই লিঙ্কে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে ৷ আর সেই লিঙ্কের রেজিস্ট্রেশন করার পরই তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে 18 হাজার 362 টাকা গায়েব হয়ে যায় ৷

বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে সাইবার পুলিশ স্টেশনের তরফে একটি দল গঠন করা হয় ৷ যারা স্থানীয় সূত্র এবং প্রযুক্তিগত নজরদারির সাহায্যে জানতে পারে অভিযুক্তরা গাজিয়াবাদ এলাকা থেকে কাজ করছে ৷ এর পর সাইবার পুলিশের দল গাজিয়াবাদে অভিযান চালিয়ে 3 জন টেলিকলার সহ মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে (Cyber Fraudster Arrests) ৷ টেলিকলারদের সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে ৷

জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত জনি কুমার জানিয়েছেন, ইউটিউব দেখেই তিনি ঠিক করেন এভাবেই প্রতারণার চক্র গড়ে তুলবেন ৷ এরপর জব পোর্টালের সাহায্যে ওয়েবসাইট থেকে চাকরিপ্রার্থীদের তথ্য পেতেন ৷ সেই তথ্য কাজে লাগিয়ে চাকরি দেওয়ার অজুহাতে তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করতেন জনি ৷ ধৃতের কাছ থেকে একটি এটিএম কার্ড, পাসবুক, 2টি মোবাইল ফোন, 2টি সিম কার্ড ও একটি ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ৷