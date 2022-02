রাঁচি, 21 ফেব্রুয়ারি : পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে ফের কারাদণ্ড হল লালুপ্রসাদ যাদবের (RJD Leader Lalu Prasad Yadav gets to 5 years jail in Doranda Fodder Scam) ৷ সোমবার রাঁচির বিশেষ সিবিআই আদালত এই রায় দিয়েছে ৷ একই সঙ্গে তাঁকে 60 লক্ষ টাকা জরিমানাও দিতে হবে বলে আদালত জানিয়েছে ৷ কয়েকদিন আগেই ডোরান্ডা ট্রেজারির 139 কোটিরও বেশি টাকা তছরূপের (Doranda Fodder Scam) অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন আরজেডি প্রধান ৷ সেই মামলার রায় বের হল আজ ৷

এবছর 29 জানুয়ারি আদালতে এই মামলার সওয়াল-জবাব পর্ব শেষ হয় ৷ কিন্তু রায় ঘোষণা করেনি কোর্ট ৷ কয়েকদিন আগে লালুপ্রসাদ যাদবকে এই মামলায় দোষী হিসেবে ঘোষণা করে আদালত ৷ আজ, সাজা ঘোষণা হল ৷ এর আগে অন্য 4টি পশুখাদ্য মামলায় 14 বছরের জেল খেটেছেন লালুপ্রসাদ ৷

2021-র ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এই মামলার শুনানি চলছে ৷ সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে বিচারপতি এস কে শশী লালুপ্রসাদ-সহ 99 জনের বিরুদ্ধে শুনানি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেছেন ৷ এই মামলায় 170 জন অভিযুক্তের মধ্যে 55 জন মারা গিয়েছেন ৷ 7 জন সরকারি পক্ষে সাক্ষী হয়েছেন ৷ 2 জন তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ স্বীকার করেছেন এবং 6 জন পালিয়ে গিয়েছেন ৷

পশুপালন দফতর (Animal Husbandry Department) তল্লাশি অভিযান চালানোর পর 1996-এর জানুয়ারিতে এই পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি সামনে আসে ৷ 1997-এর জুনে লালুপ্রসাদকে অভিযুক্ত ঘোষণা করে সিবিআই ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা লালুপ্রসাদ এবং বিহারের আরেক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্রর বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয় ৷

2013-র সেপ্টেম্বরে ট্রায়াল কোর্ট একটি পশুখাদ্য মামলায় দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং 45 জনকে দোষী সাব্যস্ত করে ৷ লালুপ্রসাদের ঠাঁই হয় রাঁচির জেলে ৷ 2013-র ডিসেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট লালুপ্রসাদকে জামিনে মুক্তি দেয় ৷ কিন্তু 2017-র ডিসেম্বরে তাঁকে এবং অন্য 15 জনকে দোষী সাব্যস্ত করে বিরসা মুন্ডা জেলে পাঠায় আদালত ৷ ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট 2021-র এপ্রিলে তাঁর জামিন মঞ্জুর করে লালুপ্রসাদের ৷ কিন্তু তাঁকে আবার জেলে যেতে হবে পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির পঞ্চম মামলায় ৷

আরও পড়ুন : Lalu Convicted in Fodder Scam Case : পশুখাদ্য মামলায় দোষী সাব্যস্ত লালুপ্রসাদ, সাজা ঘোষণা 21 ফেব্রুয়ারি