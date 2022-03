নয়ডা, 22 মার্চ : সম্প্রতি পরিচালক বিনোদ কাপরির পোস্ট করা ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে ৷ ভিডিয়োর মূল নায়ক 19 বছরের প্রদীপ মেহরাকে এখন রীতিমত স্যালুট জানাচ্ছেন নেটিজেনরা ৷ এবার ভিডিয়োটি লেফটেন্যান্ট জেনারেল সতীশ দুয়ার নজর কেড়েছে ৷ স্বপ্নপূরণে প্রদীপকে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি (Retired General offers to help Pradeep Mehra to get into Army)।

প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট জেনারেল বলেন, "ওর লড়াই প্রশংসনীয় ৷ ও যাতে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে, আমি প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ইস্টার্ন আর্মি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল রানা কালিটার সঙ্গে কথা বলেছি ৷"

রবিবার মধ্যরাতে গাড়ি নিয়ে ফিরছিলেন বিনোদ ৷ সেসময় তিনি দেখেন একটি তরুণ রাস্তায় দৌড়াচ্ছেন ৷ তাঁকে নিজের গাড়িতে উঠে আসার অনুরোধ জানান তিনি, জানান সে যেখানে বলবেন তিনি তাঁকে সেখানেই নামিয়ে দেবেন ৷ ছেলেটি রাজি হয় না ৷ বিনোদ বারবার অনুরোধ করার পর শেষমেষ কারণ জানতে চাইলে, ছেলেটি জানান, তিনি আর্মিতে যোগদানের জন্য অনুশীলন করছেন ৷ তিনি ম্যাকডোনাল্ডে কাজ করেন ৷ দৌড়ানোর সময় পান না (Boy runs with a backpack on the streets of Noida) ৷ তাই এখনই দৌড়ে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে তাঁকে ৷ বিনোদ ছেলেটির সঙ্গে আরও কথা বলতে গিয়ে জানতে পারেন, সে বাড়িতে গিয়ে দাদার জন্য রান্না করবে ৷ দাদার নাইট ডিউটি থাকে, না হলে দাদা খেতে পাবে না ৷

আরও পড়ুন : আর্মিতে যোগ দিতে মধ্যরাতে দৌড়ের অনুশীলন তরুণের, পরিচালকের ভাইরাল ভিডিয়োয় নেটিজেনদের কুর্নিশ

এভাবেই ছেলেটির সঙ্গে নানা কথা বলতে বলতে বিনোদ জানতে পারেন, প্রদীপের মা হাসপাতালে ভর্তি ৷ তবু তারা দু'ভাই মিলে লড়াই ছাড়েনি ৷ এরপর ছেলেটিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে আসেন তিনি ৷ প্রদীপের জীবন কাহিনি শুনে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন বিনোদ নিজেও ৷