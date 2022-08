মুম্বই, 5 অগস্ট: আরও 50 বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট বাড়াল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ৷ এর ফলে রেপো রেটের পরিমাণ বেড়ে হল 5.40 শতাংশ (New repo rate is 5.40 per cent) ৷ মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করতেই রেপো রেট বৃদ্ধির পথে হাঁটল দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ক (RBI said this was important to control inflation) ৷ করোনা শুরুর আগে এই পরিমাণ ছিল 5.15 শতাংশ ৷ নতুন করে এই হার বৃদ্ধির ফলে রেপো রেটের পরিমাণ তার চেয়েও বেশি হয়ে গেল ৷

শীর্ষ ব্যাঙ্ক যে হারে অন্য ব্যাঙ্ককে ঋণ দেয় সেটাকেই বলে রেপো রেট ৷ এই নিয়ে গত 1 বছরে 1.40 শতাংশ বাড়ল রেপো রেট ৷ মে মাসে রেপো রেট বেড়ছিল 80 বেসিস পয়েন্ট ৷ জুম মাসে বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 50ল শতাংশ ৷ জানা গিয়েছে আরবিআইয়ের গর্ভনর শক্তিকান্ত দাসের নেতৃত্বে মনিটারি পলিসি কমিটির সব সদস্যই রেপো রেট বৃদ্ধির পক্ষে মত দিয়েছেন ৷ এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আরবিআই বেশ কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে শীর্ষ ব্যাঙ্ক ৷

আরও পড়ুন: করোনায় দৈনিক আক্রান্ত 20 হাজারেরও বেশি, মৃত্যু 70 জনের

তার মধ্যে প্রথমেই দেখা হয় কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স ৷ জুন মাসে সেটি ছিল 7.01 শতাংশ ৷ তাছাড়া খুরচো মুদ্রাস্ফীতি জানুয়ারি মাস থেকেই 6 শতাংশের উপরেই থাকছে ৷ পাশাপাশি পাইকারি মূল্যবৃদ্ধিও থেকেছে দু'অঙ্কেই ৷ ইংল্যান্ডের শীর্ষ ব্যাঙ্ক অতি সম্প্রতি রেপো রেট 1.75 শতাংশ বাড়িয়েছে ৷ 27 বছরের মধ্যে একসঙ্গে এতটা রেপো রেট কখনও বাড়ায়নি ইংল্যান্ডের শীর্ষ ব্যাঙ্ক ৷ সবমিলিয়ে রেপো রেট বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিল শীর্ষ ব্যাঙ্ক ৷