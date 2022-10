নয়াদিল্লি, 1 অক্টোবর: পালটে গেল ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের নিয়ম ৷ অনলাইন লেনদেন আরও বেশি সুরক্ষিত করতে আরবিআই 'টোকেনাইজেশন'-এর সূচনা করেছে 30 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ গতকাল থেকেই ৷ সহজ ভাষায় বলতে গেলে, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডে সবরকম অনলাইন, পয়েন্ট-অফ-সেল এবং অ্যাপের মাধ্যমে করা লেনদেনগুলি ব্যাঙ্ক থেকে দেওয়া টোকেনের মাধ্যমে করা যাবে এবার থেকে ৷ দেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সব ক্রেডিট এবং ডেবিট কার্ড ব্যবহারকারীদের জন্য এটি বাধ্যতামূলক করেছে ৷ বিশেষজ্ঞদের আশা, এই টোকেনাইজেশন পদ্ধতিতে গ্রাহকের ডিজিটাল লেনদেন আরও সুবিধেজনক হয়ে উঠবে (Reserve Bank of India (RBI) has asked all operating banks to create tokens for card details) ৷ দীর্ঘদিন ধরেই নগদের বিকল্প হিসেবে ডিজিটাল মাধ্যমে লেনদেন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে কেন্দ্র । করোনার সময় থেকে আবও বেড়েছে সেই প্রবণতা । পাশাপাশি অনলাইন লেনদেনের সুরক্ষা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন চিহ্ন তুলে দিয়েছে একাধিক জালিয়াতি । এমতাবস্থায় ডেবিট কার্ড থেকে শুরু করে ক্রেডিট কার্ডের নিয়মে বেশ কিছু পরিবর্তন এল আজ থেকে ।

টোকেনাইজেশন কী (What is tokenisation) ?

যে কোনও ডেবিট অথবা ক্রেডিট কার্ডের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে একটি টোকেন দেবে ৷ এর মানে, অনলাইনে গ্রাহক যখন লেনদেন করবেন, তাঁকে আর আগের মতো তাঁর ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডটি পাঞ্চ করতে হবে না ৷ এই কার্ডের উপর লেখা 16 অঙ্কের সংখ্যা লেখা থাকে ৷ ব্যাঙ্ক এই কার্ডের বদলে একটি নন-সেনসিটিভ টোকেন দেবে গ্রাহককে ৷ গ্রাহক কার্ড নয়, এই লেনদেনে টোকেন ব্যবহার করতে পারবেন ৷ এতে তাঁর কার্ড সম্পর্কিত তথ্য কোনও বাণিজ্য সংস্থা, পেমেন্ট গেটওয়ে অথবা থার্ড পার্টি প্ল্যাটফর্মের কাছে পৌঁছবে না ৷ এই পদ্ধতিতে কার্ডে গ্রাহকের নাম, মেয়াদ ফুরনোর তারিখ (expiry dates) এবং সিভিভি কোর্ড (CVV codes) সবই গোপন থাকবে ৷

নিরাপত্তা ব্যবস্থা (Safety issues)

এই টোকেনের মাধ্যমে লেনদেনের (token-based transactions) ফলে গ্রাহকের ডেবিট অথবা ক্রেডিট কার্ডের কোনও তথ্য বাণিজ্যিক সংস্থা, থার্ড পার্টি প্ল্যাটফর্ম, পেমেন্ট গেটওয়ে পাবে না ৷ তাহলে গ্রাহক তাঁর টাকা আদানপ্রদান সম্পর্কিত তথ্য কী ভাবে জানবেন ? কার্ডের নম্বরে শেষ চারটি অঙ্ক সেভ করে এবং কার্ডটি যাঁর নামে- এই দু'টি তথ্য দিয়ে শেষ আদানপ্রদানের বিষয়টি পেয়ে যাবেন গ্রাহক ৷

এটা কী ভাবে কাজ করবে (How would tokenisation work) ?

1 অক্টোবর থেকে আর্থিক লেনদেনের জন্য জেনারেট করা টোকেনটি অপরিবর্তনীয় এবং ইউনিক অর্থাৎ অভিনব (irreversible and unique) হবে ৷ এতে কেউ নিরাপত্তার স্তরগুলি ভেদ করে কার্ডের তথ্য এবং লেনদেন সংক্রান্ত কিছু জানতে পারবে না ৷ আরবিআইয়ের মতে, এতে গ্রাহকদের সুবিধে হবে ৷ জালিয়াতি কমবে ৷

টোকেনাইজেশন কারা করতে পারবে (Who can perform tokenisation) ?

শুধুমাত্র অনুমোদিত কার্ড নেটওয়ার্কই (authorised card network) টোকেনাইজেশন এর অধিকার পাবে ৷ এর তালিকা আরবিআই ওয়েবসাইটে (RBI website) মিলবে ৷

টোকেন কী করে পাওয়া যাবে (How to get a token) ?

আর্থিক লেনদেনের সময় গ্রাহককে তাঁর কার্ডের সব ডিটেল দিয়ে 'সিকিওরিং ইওর কার্ড অ্যাজ পার আরবিআই গাইডলাইনস'-এ ক্লিক করতে হবে ৷ এরপর টোকেন অনুরোধকারী সংস্থা (token requestor) অপারেটিং ব্যাঙ্কের কাছে একটি নির্দিষ্ট লেনদেনের জন্য 'ইউনিক টোকেনে'র অনুরোধ পাঠাবেন ৷ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে সম্মতি পেলেই সংস্থাটি কার্ড নেটওয়ার্ককে অনুরোধ জানাবে ৷

কার্ড নেটওয়ার্ক সংস্থার থেকে গ্রাহক তাঁর মোবাইল অথবা ইমেলে একটি ওটিপি (OTP) পাবেন ৷ ওই ওটিপি টোকেন রিকোয়েস্ট সংস্থাটিও পাবে ৷ গ্রাহকের ফোনে এবং ইমেল আইডিতে সেই ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড বা ওটিপি সেভ করে রাখা যাবে ৷

টোকেনাইজেশনের জন্য কোনও চার্জ লাগবে (charges that the customer needs to pay for availing of this service) ?

টোকেনাইজেশনের জন্য গ্রাহককে কোনও চার্জ দিতে হবে না ৷ মোবাইল ফোন, ট্যাবলেটের মাধ্যমে টোকেনাইজেশন করা যাবে ৷

এখনও পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, পেটিএম (Paytm) 5 কোটি 20 লক্ষেরও বেশি কার্ডের বদলে টোকেন দিয়েছে ৷ পেইউ (PayU) 5 কোটিরও বেশি এবং ফোনপে (PhonePe) 1 কোটি 50 লক্ষেরও বেশি ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডকে টোকেন দিয়েছে ৷

