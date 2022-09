নয়াদিল্লি, 21 সেপ্টেম্বর: পিএম কেয়ার ফান্ডের অন্যতম ট্রাস্টি হিসাবে নিযুক্ত করা হল টাটা সন্সের প্রাক্তন চেয়ারম্যান রতন টাটাকে (Ratan Tata appoints as trustee of PM CARES Fund) ৷ মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Prime Minister Narendra Modi) সভাপতিত্বে একটি বৈঠক হয় । সেখানেই এটি ঠিক হয় বলে জানা গিয়েছে ৷

রতন টাটা ছাড়াও সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি (Former Judge of Supreme Court) কেটি থমাস (K T Thomas), প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার (Former Deputy Speaker) কারিয়া মুণ্ডা (Karia Munda) পিএম কেয়ার ফান্ডের নতুন ট্রাস্টি হিসাবে যোগ দেবেন এই ফান্ডে ৷ এদিন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দিয়ে তা জানানো হয় ।

বিস্তারিত আসছে...