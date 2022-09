নয়াদিল্লি, 14 সেপ্টেম্বর: ক্যানসারের চিকিৎসার প্রয়োজনীয় বহু ওষুধ, অ্যান্টিবায়োটিক্স এবং ভ্য়াকসিন কিনতে আর খুব বেশি টাকা খরচ করতে হবে না, তেমনটাই আশা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ 'ন্যাশনাল লিস্ট অফ এসেনশিয়াল মেডিসিনস'-এর তালিকায় এবার 34 টি নতুন ওষুধ যোগ করা হয়েছে ৷ মোদি সরকার জানাচ্ছে এতে রোগীর পকেটের সীমা ছাড়িয়ে খরচটা কমবে ৷ অ্যান্টি-ইনফেকটিভ যেমন ইভারমেকটিন, মিউপিরোসিনের মতো ড্রাগ নিয়ে তালিকায় ওষুধের সংখ্যা 384 (Ranitidine have been dropped from National List of Essential Medicines 2022) ৷

তবে এরই সঙ্গে আগের 376টি ওষুধের তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে ব়্যান্টিডাইন, সাকরালফেট, হোয়াইট পেট্রলেটাম, এটিনোলোল এবং মিথাইলডোপা (Ranitidine, Sucralfate dropped) ৷ দামের প্রভাব, ওষুধগুলির প্রাপ্যতা বিচার করে এই ওষুধগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে ৷

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য (Union Health Minister Mansukh Mandaviya tweet) টুইট করে লেখেন, "ন্যাশনাল লিস্ট অফ এসেনশিয়াল মেডিসিন 2022-এর (National List of Essential Medicines 2022) তালিকা প্রকাশিত হল ৷ এতে 27 ধরনের 384টি ওষুধ রয়েছে ৷ অনেকগুলি অ্যান্টিবায়োটিক্স, ভ্যাকসিন, ক্যানসার প্রতিরোধক ওষুধ আছে ৷ আরও অনেক জরুরি ওষুধ আরও সহজলভ্য হবে ৷ রোগীর খরচ কমবে ৷"

এনএলইএম-এর তালিকায় যে সব ওষুধ আছে সেগুলির মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথোরিটি (National Pharmaceutical Pricing Authority) ৷ স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'সবকো দাওয়াই, সস্তি দাওয়াই'-এর আওতায় স্বাস্থ্য মন্ত্রক বেশ কিছু পদক্ষেপ করছে ৷ এনএলইএম-এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য, ওষুধের ব্যবহারে তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া- দাম, নিরাপত্তা এবং প্রভাব, জানালেন মাণ্ডব্য ৷