মুম্বই, 24 এপ্রিল : কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর চাপে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরার কাছ থেকে ছবি কিনতে হয়েছিল ইয়েস ব্যাঙ্কের প্রমোটার রানা কাপুরকে ৷ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি-র কাছে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন রানা কাপুর ৷ ছবিটি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হুসেনের আঁকা ৷ প্রিয়াঙ্কা গান্ধির কাছ থেকে 2 কোটির টাকা দিয়ে ছবিটি কিনতে বাধ্য হয়েছিলেন ইয়েক ব্যাঙ্কের প্রমোটার (Yes Bank Promoter Rana Kapoor informed ED of buying Painting from Priyanka Gandhi Vadra for 2 Crore) ৷

এই ঘটনার সময় কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ছিলেন মুরলী দেওরা ৷ তিনি চাপ দিয়েছিলেন রানা কাপুরকে ৷ এই ছবি বিক্রির টাকায় কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি নিউ ইয়র্কে গিয়ে চিকিৎসা করাবেন বলে জানানো হয়েছিল তাঁকে ৷

আরও পড়ুন : জিজ্ঞাসাবাদের সময় কান্নায় ভেঙে পড়লেন রানা কাপুর

ইউপিএ সরকারের পেট্রেলিয়াম মন্ত্রী মুরলী দেওরা নাকি ইয়েস ব্যাঙ্কের প্রমোটারকে পদ্মভূষণ সম্মান পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ৷ এছাড়া এমএফ হুসেনের ছবি কেনার বদলে ব্যবসা আরও বাড়াতে পারবেন রানা কাপুর, এমন টোপও দিয়েছিলেন ৷ এসব তথ্য উঠে এসেছে ইডির চার্জশিটে ৷ কেন্দ্রীয় সংস্থাটি রানা কাপুর এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে একটি অর্থ প্রতারণা মামলার তদন্ত করছে ৷

গৌতম থাপারের অবন্তা কোম্পানিকে বেআইনি উপায়ে 1 হাজার 900 কোটি টাকা ঋণ দেন রানা কাপুর ৷ তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ ইডি জানিয়েছে, কাপুরকে 300 কোটি টাকা ঘুষ দেওয়া হয়েছিল, যাতে তিনি ইয়েস ব্যাঙ্ক থেকে গৌতম থাপারের কোম্পানিকে ওই বিশাল অঙ্কের ঋণ পাইয়ে দেন ৷