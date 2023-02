ট্রেড শোয়ে রামোজি ফিল্ম সিটি

মুম্বই, 2 ফেব্রুয়ারি: মুম্বই ট্রেড শো'তে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু রামোজি ফিল্ম সিটির (Ramoji Film City) স্টল । ওটিএম মুম্বই, এশিয়ার বৃহত্তম ট্র্যাভেল ট্রেড শো (Mumbai Trade Show) প্রদর্শনী বাণিজ্যনগরীর জিও ওয়ার্ল্ড কনভেকশন সেন্টারে শুরু হয়েছে । এই প্রদর্শনীতে 50টি দেশের সঙ্গে ভারতের 30টি রাজ্য অংশ নিয়েছে । এসবের মধ্যেই সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটির স্টলটি । পর্যটকরা বলছেন, ওয়ান স্টপ ডেস্টিনেশন বললে প্রথমেই চোখের সামনে চলে আসে রামোজি ফিল্ম সিটি (Ramoji Film City stall is the center of attraction at OTM)।

পর্যটন ব্যবসার প্রসারের জন্য গত দু'বছর পর ফের ব্যবসা জোরদার হচ্ছে । এশিয়ার সবচেয়ে বড় ওটিএম মুম্বই প্রদর্শনী চলবে 5 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত । এতে দেশ-বিদেশের হাজার হাজার পর্যটন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে (Ramoji Film City stall is the center of attraction at OTM) ।

আরও পড়ুন: দক্ষিণ ভারতে আতিথেওতায় সেরা রামোজি, সিহারা পুরস্কার এল ফিল্ম সিটি'র ঝুলিতে

এক পর্যটক ময়ূর গায়কোয়াড বলেন, "হায়দরাবাদে গেলে রামোজি ফিল্ম সিটিতে যাওয়া হবেই । কারণ, হায়দরাবাদ আর রামোজি ফিল্ম সিটি এখন একটা সমীকরণে পরিণত হয়েছে । এখানে বিভিন্ন ধরনের সেট দেখা যায় । সারাদিন পারিবারিক বিনোদন ফিল্মসিটির প্রধান আকর্ষণ । বাচ্চা থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য এখানে অনেক ধরনের আকর্ষণ রয়েছে । রামোজি ফিল্ম সিটিতে বাহুবলীর মতো ছবির শুটিংও হয়েছে । থিম্যাটিক ছুটির গন্তব্য থেকে শুরু করে সিনেমাটিক আকর্ষণ, ইন্টারেক্টিভ বিনোদন, প্রতিদিনের লাইভ শো, লাইভওয়্যার স্টান্ট, রাইড, গেমস এবং শিশুদের জন্য অনেক কিছু এখানে রয়েছে । স্টুডিও ট্যুর, ইকো ট্যুরের সঙ্গে নজর কাড়তে রয়েছে উইন্টার ফেস্ট, নিউ ইয়ার সেলিব্রেশন, হলিডে কার্নিভাল, ফেস্টিভ সেলিব্রেশন ।"

আরও পড়ুন: এফএসএসএআই-এর 'ইট রাইট ক্যাম্পাস' পুরস্কার জিতল রামোজি ফিল্ম সিটি

রামোজি ফিল্ম সিটির বিপণন বিষয়ক সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার টিআরএল রাও বলেন, "আমরা খুব খুশি যে আমাদের স্টল মুম্বই ওটিএময়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । এটি একটি ওয়ান স্টপ গন্তব্য । আমরা ফিল্মসিটি সম্পর্কে এখানে আসা লোকদের সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব । কোভিডের পর ব্যবসা এখন আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছে ।"