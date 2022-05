শরণ, 7 মে : পশ্চিমবঙ্গে ড্রাইভারি করেন বিহারের বাসিন্দা রমেশ কুমার ৷ সারাদিনের ধকলের পর বাকি সময়টা কাটাতেন মোবাইলের স্ক্রিনে চোখ রেখেই ৷ আইপিএল চলছে, ফলে অবসর সময়ে ম্যাচ দেখার পাশাপাশি ফ্যান্টাসি গেমিং অ্যাপ ‘ড্রিম ইলেভেন’-এ নিজের দলও বানাতেন ৷ সেই নেশাই রাতারাতি 2 কোটি টাকার মালিক করে দিয়েছে তাঁকে (Ramesh Kumar becomes Millionaire after forming his team in Dream 11) ৷

29 এপ্রিল কোটিপতি লিগে মুখোমুখি হয়েছিল পঞ্জাব এবং লখনউ ৷ ম্যাচ শেষে শুধু কেএল রাহুল নয়, জয়ের হাসি হেসেছেন রমেশও ৷ ম্যাচ শুরুর আগে পঞ্জাবের দল নির্বাচন করেছিলেন ৷ দলের অধিনায়ক হিসেবে বেছে নেন কাগিসো রাবাদাকে ৷ ডেপুটির দায়িত্ব দেন শিখর ধাওয়ানকে ৷ এছাড়াও একটি ড্রিম ইলেভেন টিমও তৈরি করেন তিনি ৷ ধাওয়ান ব্যর্থ হলেও ওই ম্যাচে 4 উইকেট তুলে নেন প্রোটিয়া পেসার ৷ ভাল পারফর্ম্যান্স করেছেন তাঁর দলের আরও কয়েকজন খেলোয়াড়ও ৷ এই দল বানাতে রমেশ খরচ করেছিলেন মাত্র 59 টাকা ৷

ম্যাচের পরের দিন সকালে একটি মেসেজ আসে রমেশের ফোনে ৷ তাতে লেখা ছিল, মোট 2 কোটি টাকা জিতেছেন তিনি ৷ মাত্র 59 টাকা বিনিয়োগের ‘রিটার্ন’ যে কাউকে কোটিপতি বানাতে পারে, তা বিশ্বাসই হয়নি আমনৌর ব্লকের রসুলপুর গ্রামের বাসিন্দার ৷ জিএসটি-সহ 30 শতাংশ টাকা কেটে মোট 1 কোটি 40 লক্ষ টাকা অ্যাকাউন্টে আসার পরেও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি রমেশের ৷

আরও পড়ুন : অ্যামাজনে কারিপাতার নামে গাঁজা সরবরাহের অভিযোগ, চার মাসে কোটিপতি দুই বিক্রেতা গ্রেফতার

বাবা ছিলেন দিনমজুর, ছেলে পড়শি রাজ্যে ড্রাইভারি করেন ৷ ফলে টানাটানির সংসার ৷ তারমধ্যেই এহেন ভাগ্যবদলে উচ্ছ্বাস বাঁধ ভেঙেছে বিহারের এই দরিদ্র পরিবারে । রমেশ বলেন, এই টাকা তিনি দরিদ্র শিশুদের দেখাশোনা এবং সমাজের জন্য ব্যয় করবেন ।