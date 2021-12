বেলাগাভি, 17 ডিসেম্বর : তাঁর বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন প্রবীণ কর্নাটক কংগ্রেস নেতা বিধায়ক কে আর রমেশ কুমার (MLA KR Ramesh Kumar) ৷ তাঁর আরও একটি পরিচয় তিনি কর্নাটক বিধানসভারই প্রাক্তন অধ্যক্ষ (former Karnataka Assembly Speaker) ৷ তবে স্বভাবতই বিধানসভায় তাঁর 'ধর্ষণ' সম্পর্কিত কথা অস্বস্তিতে ফেলেছে কংগ্রেসকে (Ramesh Kumar apologizes for his rape remark in assembly, Congress disapprove it) ৷

আজ কংগ্রেস নেতা কর্নাটক বিধানসভায় ক্ষমা চেয়ে বলেন, "আমার কথা যদি মহিলাদের আঘাত দিয়ে থাকে, তাহলে ক্ষমা চাইতে কোনও অসুবিধে নেই ৷ আমার হৃদয়ের ভিতর থেকে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ৷" এরপর অধ্যক্ষ বিশ্বেশ্বর হেজ কাগেরি (Speaker Vishweshwar Hegde Kageri) বলেন, "তিনি ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন ৷ আর এ বিষয়টি নিয়ে আর টানাটানি করবেন না ৷"

গতকাল রাতেও প্রাক্তন অধ্যক্ষ রমেশ কুমার টুইটে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন ৷ তারপরও আজ দিল্লির একটি এনজিও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে কর্নাটকের রাজ্যপালের কাছে, তীব্র নিন্দা করেছেন এসপি সাংসদ জয়া বচ্চন, মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি ৷ মন্ত্রী এই কংগ্রেস নেতার মন্তব্যে কংগ্রেসকে আক্রমণের সুযোগ হাতছাড়া করেননি ৷

আরও পড়ুন : Cong MLA KR Ramesh Rape Controversy : ধর্ষণ নিয়ে বিধায়কের বিতর্কিত মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব জয়া বচ্চন, স্মৃতি ইরানি

আজ কংগ্রেসের তরফে এই মন্তব্যেকে অনভিপ্রেত, "অত্যন্ত আপত্তিকর এবং অসংবেদনশীল" বলে জানানো হয়েছে ৷ কংগ্রেসের মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালা (Congress spokesperson Randeep Surjewala) বলেন, "কর্নাটক বিধানসভায় অধ্যক্ষ ও প্রবীণ কংগ্রেস বিধায়কের মধ্যে এ ধরনের অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং অসংবেদনশীল পরিহাসযোগ্য বক্তব্যকে সমর্থন করে না ৷ অধ্যক্ষের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ এবং আশা করি, প্রবীণ বিধায়কেরাও রোল মডেল ৷ তাঁদের এরকম অগ্রহণযোগ্য আচরণ থেকে বিরত থাকা উচিত ৷"

কংগ্রেসের রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা (Congress's Rajya Sabha leader of opposition) মল্লিকার্জুন খাড়গে (Mallikarjun Kharge) বলেন, "আমি এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করছি ৷ তিনি একসময় অধ্যক্ষ ছিলেন এবং মন্ত্রীও ৷ এটা ভালো লাগল না ৷ তিনি তাঁর মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন কিন্তু এ ধরনের ভাষা ধিক্কারজনক ৷ আমরা মহিলাদের সম্মান জানাই ৷ এই মন্তব্যের সময় অধ্য়ক্ষও হাসছিলেন ৷ এটাও সমর্থন করি না ৷ "

টুইটে ক্ষমা চেয়ে কে আর রমেশকুমার লেখেন, "আমি ভিতর থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ৷ 'ধর্ষণ' বিষয়ে আমি বিধানসভায় বৈষম্যমূলক এবং অসতর্ক মন্তব্য করেছি ৷ আমি ব্যাপারটাকে তুচ্ছ করে দেখিনি বা এই জঘন্য অপরাধকে হালকা চালে নিইনি ৷ কিন্তু হঠাৎ এমনটা বলে ফেলেছি ৷ এবার থেকে আমি সচেতন থাকব ৷"

বৃহস্পতিবার কর্নাটক বিধানসভায় বিধায়কেরা সাম্প্রতিক বৃষ্টি এবং তার ফলে তাঁদের বিধানসভা কেন্দ্রের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করতে চাইছিলেন ৷ তুমুল হট্টগোলের মধ্যে কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না অধ্যক্ষ বিশ্বেশ্বর হেজ কাগেরি (Speaker Vishweshwar Hegde Kageri) ৷ কারণ হাতে সময় খুব বেশি ছিল না ৷ আর তিনিও 6টা নাগাদ অধিবেশন গুটিয়ে ফেলার চেষ্টা করছিলেন ৷

আরও পড়ুন : Karnataka Congress MLA on Rape : বিধানসভায় ধর্ষণ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য, ক্ষমা চাইলেন কংগ্রেস বিধায়ক

এই প্রসঙ্গে কাগেরি হাসতে হাসতে বলেন, "আমি এমন একটা পরিস্থিতিতে রয়েছি, যেখানে আমায় এই সময়টা উপভোগ করে 'হ্যাঁ, হ্যাঁ' বলে যেতে হবে ৷ সবাইকে বলা উচিত, আপনাদের যার যা বলার আছে, বলতে থাকুন ৷" তবে তাঁর একটাই আক্ষেপ, বিধানসভার কাজকর্ম ঠিকঠাক হচ্ছে না ৷ এরই মধ্যে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস বিধায়ক (Senior Congress MLA) রমেশকুমার নাক গলিয়ে বলে ওঠেন, "দেখুন, একটা কথা প্রচলিত আছে ৷ যখন ধর্ষণ নিশ্চিত, তখন শুয়ে পরে তা উপভোগ কর ৷ আপনি ঠিক এমনই একটা অবস্থায় রয়েছেন ৷"