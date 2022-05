অযোধ্যা, 24 মে : কাজ অনেকটাই এগিয়েছে, 2023-এর শেষে সম্পূর্ণ হবে রাম মন্দিরের কাজ ৷ মঙ্গলবার রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট তাদের জমা দেওয়া রিপোর্টে এ কথাই জানিয়েছে ৷ তারা আশা করছে, সময়ের মধ্যে রাম মন্দির নির্মাণ হয়ে যাবে (The Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust set deadline to complete Ram Mandir project by end of 2023) ৷

নির্মাণকার্য দেখাশোনার জন্য যে কমিটি আছে তার প্রধান আইএএস নীরপেন্দ্র মিশ্র ৷ তিনি মন্দির তৈরি নিয়ে সোমবার একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছেন ৷ তাতে জানানো হয়েছে, "24 জানুয়ারি, 2022-এ স্তম্ভ দীর্ঘ করার কাজ শুরু হয়েছে এবং এখনও চলছে ৷ স্তম্ভ তৈরিতে কর্নাটক এবং তেলাঙ্গানা থেকে গ্রানাইট পাথরের ব্লক আনা হচ্ছে ৷ প্রায় 5×2.5×3 ফুট (দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা) বিশিষ্ট 17 হাজার গ্রানাইট ব্লক লাগবে ৷ এ বছরের সেপ্টেম্বরে এই কাজ শেষ হয়ে যাবে ৷ স্তম্ভগুলির উচ্চতা ব়্যাফ্টের উপর থেকে 6.5 মিটার হবে ৷"

রাজস্থানের ভরতপুরের বাঁশি-পাহাড়পুর থেকে গোলাপি স্যান্ড স্টোন এনে মন্দির তৈরি হচ্ছে ৷ রাজস্থানের শ্রীহরি জেলার পিণ্ডওয়ারা শহরে জড়ো করে রাখা হচ্ছে পাথরগুলি ৷ এই রাজ্যেরই মাকরানা পাহাড় থেকে বিশ্ববিখ্যাত সাদা মার্বেল পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে রাম মন্দির নির্মাণে ৷ পাথর কাটার কাজ কিছুটা এগিয়েছে এবং সেগুলি অযোধ্যায় পৌঁছচ্ছে ৷

রিপোর্ট অনুযায়ী পারকোটা তৈরিতে 8-9 লক্ষ কিউবিক ফুট আয়তনের স্যান্ড স্টোন লাগবে ৷ 6.37 লক্ষ কিউবিক ফুট গ্রানাইট লাগবে স্তম্ভতে এবং প্রায় 4.70 লক্ষ কিউবিক ফুট আয়তনের গোলাপি পাথর ৷ রাম মন্দিরের গর্ভগৃহ তৈরিতে 13 হাজার 300 কিউবিক ফুট আয়তনের সাদা মাকরানা মার্বেল এবং মেঝে ও উপরি অংশের জন্য 95 হাজার 300 স্কোয়ার ফুট আয়তনের মার্বেল প্রয়োজন ৷ প্রতি মাসে নির্মাণকারী কমিটির বৈঠক হয় ৷ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, এই নির্মাণকার্য একটি ঐতিহাসিক প্রজেক্ট ৷

