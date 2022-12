আগরতলা, 26 ডিসেম্বর: সংবাদ শিরোনামে ত্রিপুরার রাজকুমার মালাকার ৷ মেধা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বকে কাজে লাগিয়ে এক অনন্য জিনিস তৈরি করে ফেলেছেন পড়শি রাজ্যের বছর ছাব্বিশের যুবক ৷ যাকে আবিষ্কার বললেও অত্যুক্তি হয় না ৷ ত্রিপুরার কমলপুরের রাজকুমার বানিয়ে ফেলেছেন বায়ুচালিত এমন এক ইঞ্জিন, যা ছোট থেকে বড় সবরকমের মোটরযান চালাতে প্রস্তুত ৷ ত্রিপুরার প্রত্যন্ত ধলাই গ্রামে কলাবিভাগের ছাত্রের এই আবিষ্কার স্বাভাবিকভাবেই তাক লাগিয়ে দিয়েছে (Rajkumar Malakar invents wind powered motor vehicle engine) ৷ ইটিভি ভারতকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাজকুমার দাবি করেছেন, এমন ইঞ্জিন কেবল ভারত কেন, বিশ্বে প্রথম (Rajkumar claimed that his machine is the first of its kind in the entire world) ৷

রাজকুমারের আরও দাবি, বহুবর্ষজীবী শক্তির উৎস হিসেবে বাতাসকে সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব ৷ পরবর্তীতে সেই বায়ুচালিত শক্তি বা জ্বালানিকে কাজে লাগিয়ে যে কোনও মোটরযানের ইঞ্জিন তৈরি সম্ভব ৷ এমনকী সঞ্চিত বায়ুশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব বলেও দাবি করেছেন রাজকুমার ৷ ত্রিপুরার যুবক ইটিভি-কে জানিয়েছেন, "অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমি বায়ুচালিত এমন একটি ইঞ্জিন তৈরি করেছি যা সম্পূর্ণ নতুন ৷ ইঞ্জিনটির নামকরণ করেছি বায়ুমান ৷ এটি অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ইঞ্জিন ৷ বায়ুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তৈরি এই ইঞ্জিনটি সম্পূর্ণরূপে পরিবেশবান্ধব ৷"

কিন্তু হঠাৎ কী মনে করে তাঁর এই আবিষ্কার ? উত্তরে রাজকুমার বলেন, "আমি একটা দূষণমুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি ৷ আমার এই আবিষ্কার তারই ফলশ্রুতি ৷" একরাশ উৎকণ্ঠাকে সঙ্গী করে ত্রিপুরার যুবক আরও বলছেন, "বিশ্ব উষ্ণায়ণ, গ্রিন হাউস এফেক্ট, ওজোন লিকেজের মত ঘটনা সত্যিই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে পৌঁছে গিয়েছে ৷ আমি পৃথিবীকে এই সবকিছু থেকে পরিত্রাণ দিতে চাই ৷ সমগ্র বিশ্বের সামনে আমার আবিষ্কারকে তুলে ধরতে চাই ৷ পৃথিবী কাঁদছে ৷ আমার এই আবিষ্কার খুব শীঘ্রই পৃথিবীর প্রয়োজন বলে আমার বিশ্বাস ৷"

তার ইঞ্জিন তৈরির উপকরণ নিয়ে বলতে গিয়ে রাজকুমার জানিয়েছেন, বাতাসচালিত ইঞ্জিন তৈরির উপকরণে একদিকে যেমন মানবসম্পদের উপকার হবে, তেমনই এতে উপকৃত হবে প্রকৃতিও ৷ পাশাপাশি একই আয়তনের পেট্রলচালিত ইঞ্জিনের তুলনায় এই বাতাসচালিত ইঞ্জিন অনেক বেশি কার্যকরী হবে বলেও দাবি করেছেন রাজকুমার ৷ কিন্তু প্রদীপের নীচে অন্ধকারও রয়েছে ৷

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির অপেক্ষায় বর্তমানে রাজকুমারের সবচেয়ে বড় মাথাব্যথার কারণ আর্থিক জোগান ৷ কোনওভাবেই এই ইঞ্জিন তৈরির ফর্মুলা অন্যের সঙ্গে শেয়ার করতে চান না ৷ তাই কেবল দেশ নয়, দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশ থেকেও আর্থিক অনুদানের আশায় রাজকুমার ৷