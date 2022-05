দেরাদুন, 28 মে : নাতনির সঙ্গে অশ্লীল আচরণের অভিযোগ উঠেছিল মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ৷ সেই অপমান সহ্য করতে না পেরে বুধবার, 25 মে একটি জলের ট্যাঙ্কের উপর উঠে নিজেকে গুলি করলেন রাজেন্দ্র বহুগুনা (59) ৷ তিনি উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মন্ত্রী ৷ কিছুদিন আগে তাঁর পুত্রবধূ এই অভিযোগ জানিয়েছিলেন (Ex Uttarakhand Minister Rajendra Bahuguna shoots himself after allegation of molesting his granddaughter) ৷

হলদোয়ানির সার্কেল অফিসার ভূপিন্দর সিং ধোনি জানিয়েছেন, বহুগুনার পুত্রবধূ তাঁর বিরুদ্ধে পকসো (The Protection of Children from Sexual Offences, POCSO) ধারায় মামলা দায়ের করেছিলেন ৷ ধোনি বলেন, "আরও একটি মামলা দায়ের করেছিলেন প্রতিবেশী সবিতা ৷ তাঁর অভিযোগ, শাশুড়ির সঙ্গে যাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে অভব্য ব্যবহার, হুমকি এবং আক্রমণ করেছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ৷" তবে আত্মহত্যা করার আগে তিনি পুলিশকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ৷ তারপর একটি জলের ট্যাঙ্কের উপরে উঠে পিস্তল থেকে গুলি করে নিজেকে শেষ করেন ৷

আরও পড়ুন : Minor Gang Raped in Rajasthan : রাজস্থানে নাবালিকাকে অপরহণ ও গণধর্ষণের অভিযোগ

ধোনি জানান, পুলিশ তাঁর ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিল ৷ অনেকক্ষণ ধরে মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে বোঝানোর পর মন্ত্রী নিচে নেমে আসতে রাজি হয়েছিলেন ৷ কিন্তু হঠাৎ তিনি তাঁর পিস্তল বের করে বুকে গুলি করেন ৷ আধিকারিক আক্ষেপ করে বলেন, "তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ প্রাক্তন মন্ত্রীকে বাঁচাতে অনেক ভাবে চেষ্টা করা হয়েছিল ৷"

ঠিক কী কারণে এই মর্মান্তিক পথ বেছে নিলেন উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মন্ত্রী ? এর উত্তরে তিনি জানান বিষয়টি ঠিক স্পষ্ট নয়, তবে 'তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হওয়া এবং অভিযোগ নিয়ে তিনি মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন', বললেন আধিকারিক ৷ উত্তরাখণ্ড রোজওয়েজ-এর কর্মী রাজেন্দ্র বহুগুনাকে 2002-তে রাজ্যের মন্ত্রীর পদ দেওয়া হয়েছিল ৷