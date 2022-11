জয়পুর, 11 নভেম্বর: অঞ্জন দত্তর সূত্রে মিস্টার হলকে অনেকেই চেনেন । স্কুলে এই মিস্টার হলের কাছে পিয়ানো বাজানো শেখার কথা গানের মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন অঞ্জন । প্রত্যেক শনিবার বসত সেই ক্লাস । মিস্টার হলের প্রভাব এতটাই বেশি ছিল যে দীর্ঘদিন গায়কের হৃদয়ে আলোরিত করেছে পিয়ানোর সেই সুর। এবার প্রায় একরকমের অভিজ্ঞতা হবে রাজস্থানের স্কুল পড়ুয়াদের । তবে পিয়ানো নয়, শনিবার স্কুলে গিয়ে তাঁরা শিখবে দাবা খেলা ।

জানা গিয়েছে রাজস্থানে প্রত্যেক মাসের তৃতীয় শনিবার সব স্কুলে ‘নো ব্যাগ ডে’ (No Bag Day on 3rd Saturday in Rajasthan Schools) ৷ আর এবার থেকে সেই তৃতীয় শনিবার প্রতি স্কুলের সব পড়ুয়াকে দাবা খেলার সুযোগ দেওয়া হবে (Rajasthan School Students will Learn Chess on Every 3rd Saturday) ৷ বৃহস্পতিবার বিকানের থেকে এই উদ্যোগের সূচনা করা হয়েছে ৷ একটি অনুষ্ঠান থেকে রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর বিডি কাল্লা (Rajasthan Education Minister Dr BD Kalla) এই ঘোষণা করেছেন ৷

