জয়পুর, 25 এপ্রিল: সদ্যবিবাহিত দলিত দম্পতিকে মন্দিরে পুজো দিতে বাধা (Dalit couple disallowed from temple) দেওয়ার অভিযোগে এক পুরোহিতকে গ্রেফতার করল পুলিশ (priest arrested for not allowing Dalit couple in temple)৷ রাজস্থানের জালোর জেলার ঘটনা ৷ ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োয় ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে ৷

সেই ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, আহোরের নীলকান্ত গ্রামের একটি মন্দিরে দলিত দম্পতিকে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছেন পুরোহিত বেলা ভারতী ৷ দু'পক্ষের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদও ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে ৷ মন্দিরে ঢুকতে না-পেরে অবশেষে ক্ষুব্ধ দলিত পরিবার পুলিশের দ্বারস্থ হয় ৷ অভিযুক্ত পুরোহিতের বিরুদ্ধে এসসি/এসটি ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ জালোরের পুলিশ সুপার হর্ষ বর্ধন আগরওয়ালা রবিবার জানিয়েছেন, "আমরা ওই পুরোহিতকে গ্রেফতার করেছি এবং তাঁর বিরুদ্ধে এসসি/এসটি ধারায় মামলা দায়ের করেছি ৷"

আরও পড়ুন: Kashmir Files Remark : দ্য কাশ্মীর ফাইলসের সমালোচনা, নাকখত দিতে বাধ্য করা হল দলিত যুবককে

অভিযোগে বলা হয়েছে যে, শনিবার কুকা রামের বরযাত্রী নীলকান্ত গ্রামে পৌঁছয় এবং বিয়ের পর নবদম্পতি সেখানকার মন্দিরে একটি নারকেল উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন ৷ কনের ভাই তারা রামের অভিযোগ, "আমরা যখন সেখানে পৌঁছই, তখন মন্দিরের প্রবেশদ্বারে আমাদের বাধা দেন পুরোহিত ৷ তিনি আমাদের মন্দিরের বাইরে নারকেল উৎসর্গ করতে বলেন ৷ আমরা যেহেতু দলিত সম্প্রদায়ের, সেই জন্য আমাদের মন্দিরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন তিনি ৷"

জানা গিয়েছে, দম্পতির পরিবারের সঙ্গে পুরোহিতের (Newlywed Dalit couple disallowed from Rajasthan temple) বাদানুবাদ শুরু হলে স্থানীয় অনেকেই পুরোহিতের পক্ষ নেন ৷ তাঁরা বলেন, গ্রামের এটাই নিয়ম ৷ পুরোহিতের সঙ্গে বিতণ্ডা করে কোনও লাভ নেই ৷ তারা রামের কথায়, "আমরা সেই পুরোহিতের কাছে কাকুতি মিনতি করি, কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন ৷ তখন বাধ্য হয়ে আমরা ওই পুরোহিতের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানাই ৷"

আরও পড়ুন: চেয়ারে বাকিরা, বৈঠকে মাটিতে ঠাঁই দলিত পঞ্চায়েত প্রধানের