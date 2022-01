নয়াদিল্লি, 8 জানুয়ারি : বিমানবন্দরগুলির ধাঁচে এবার রেল স্টেশনগুলির মানোন্নয়নে উদ্যোগী হয়েছে ভারতীয় রেল ৷ আর সেই খাতেই এবার থেকে দূরপাল্লার রেলে উঠলে যাত্রীসাধারণকে গুনতে হবে অতিরিক্ত অর্থ ৷ সম্প্রতি রেলওয়ে বোর্ড স্টেশন মানোন্নয়ন ফি হিসেবে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত ভাড়া বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে ৷ অর্থাৎ, ক্লাস অনুযায়ী এই অতিরিক্ত ভাড়া ট্রেনের টিকিটমূল্যে যুক্ত হবে (Rail fares likely to go up as Railway Board approves SDF) ৷

সবমিলিয়ে বলা যায় সরাসরি রেলের ভাড়া বৃদ্ধির পথে না হেঁটে পরোক্ষে দূরপাল্লার ট্রেনে ভাড়া বৃদ্ধির পথে হাঁটল রেলমন্ত্রক ৷ কেবল ট্রেনের টিকিটে যে এই উন্নয়ন কর বসছে তা নয়, প্ল্যাটফর্ম টিকিটের মূল্যও এক্ষেত্রে বেড়ে যাচ্ছে 10 টাকা (Platform Tickets will get costlier by Rs 10) ৷

মজার ব্যাপার হল রেল মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুযায়ী, যে স্টেশনে আধুনিকীকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে সেই স্টেশন থেকে বোর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে বাড়তি টাকা তো যাত্রীদের গুনতে তো হবেই ৷ পাশাপাশি ভবিষ্যতে যে স্টেশনগুলির মানোন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেই স্টেশন থেকেও বোর্ডিংয়ে যাত্রীদের ব্যয় হবে বাড়তি অর্থ ৷

নয়া মডেল মেনে কোনও যাত্রী যদি দু'টি ডেভলপড স্টেশনে সফর করেন তবে তার টিকিটমূল্যে যোগ হবে জোড়া এসডিএফ ৷ প্রাথমিক ধাপে দেশের 50টি স্টেশনকে উন্নত রেলওয়ে স্টেশনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে (Railway Ministry will roll out the SDF in 50 stations at first) ৷