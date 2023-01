কাঠুয়া, 20 জানুয়ারি: শীতের জ্যাকেট পরে দেখা দিলেন রাহুল গান্ধি ৷ শুক্রবার ভোরে জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া থেকে ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু হয় ৷ এদিন তাঁকে একটি কালো রঙের জ্যাকেট পরে হাঁটতে দেখা যায় ৷ এ নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে নেটদুনিয়ায় ৷ ভারত জোড়ো যাত্রার শুরু থেকে গতকাল, 19 জানুয়ারি পর্যন্ত প্রকাশ্যে জ্যাকেট বা শীতের প্রয়োজনীয় গরম কোনও পোশাক পরতে দেখা যায়নি কংগ্রেস সাংসদকে ৷ দিল্লির কনকনে ঠান্ডাতেও টি-শার্ট পরে হেঁটেছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ৷

তিনি কী করে এত ঠান্ডায় টি-শার্টে হাঁটছেন ? তা জানতে চেয়েছেন অনেকেই । এই প্রশ্নে ভারত জোড়ো যাত্রার রাস্তায় দেখতে পাওয়া দুঃস্থ, পিছিয়ে পড়ে শ্রেণির মানুষ, শিশুদের ছেঁড়া জামাকাপড়ের দিকে আঙুল তুলে বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করেছেন তিনি ৷ এই টি-শার্ট পরাটা তাঁর জন্য আত্মত্যাগ বলে দাবি করেছেন ৷ তাই স্বভাবতই এবার জ্যাকেটে রাহুলকে দেখে অনেকেই সেই ভিডিয়ো, ছবি ক্যামেরাবন্দি করার সুযোগ ছাড়েননি (Congress leader Rahul Gandhi was seen wearing a winter jacket as Bharat Jodo Yatra resumed from Jammu Kashmir's Kathua ) ৷

আরও পড়ুন: কনকনে শীতেও সর্বক্ষণ পরনে সাদা টিশার্ট কেন? মুখ খুললেন রাহুল