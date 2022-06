নয়াদিল্লি, 15 জুন : ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকার টাকা নয়ছয়ের অভিযোগে আজ তৃতীয় দিন ইডির দফতরে হাজিরা দেবেন রাহুল গান্ধি ৷ এর আগে 13 ও 14 জুন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সদর দফতরে গিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা ৷ সোমবার ইডি তাঁকে 10 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জেরা করে ৷ মঙ্গলবারও দু'দফায় প্রায় 10 ঘণ্টা ধরে সোনিয়া-পুত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডি আধিকারিকরা (Rahul Gandhi to appear before ED in National Herald Case for the third consecutive day) ৷

এই জেরার বিরুদ্ধে দিল্লি-সহ দেশজুড়ে আন্দোলনে নামেন কংগ্রেস মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, নেতা, কর্মীরা ৷ দু'দিন মধ্য দিল্লির রাস্তায় বিক্ষোভে নামেন অশোক গেহলট, মল্লিকার্জুন খাড়গে, ভূপেশ বাঘেল, অধীর রঞ্জন চৌধুরীর মতো বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতারা ৷ পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেস কর্মীদের খণ্ডযুদ্ধ বাধে ৷

এক মহিলা কংগ্রেস সাংসদকে পুলিশ টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে, এমন ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন কংগ্রেসের মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা ৷ তিনি লিখেছেন, "মোদি সরকারের ডুবে মরা উচিত ৷ কোনও মহিলাকে এভাবে রাস্তায় টেনে নিয়ে যাওয়া যায় ? কোনও সাংসদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা হয় ? কংগ্রেস কার্যালয়ের বাইরে এ ধরনের লজ্জাজনক ঘটনা মোদি সরকারের কাপুরুষতার পরিচয় ৷" আরেকটি টুইটে তিনি জানান, সোমবার 11 ঘণ্টা ধরে বেআইনি ভাবে প্রায় এক হাজার কংগ্রেস নেতা-নেত্রীকে আটক করে রাখা হয়েছিল ৷ তারপর মঙ্গলবারও 10 ঘণ্টা ধরে বসন্তকুঞ্জ থানা, ফতেহপুর বৈরী থানা, নরেলা থানা, বদরপুর থানা, মন্দির মার্গ থানা, দিল্লির দর্জনো থানায় কংগ্রেসের হাজার কর্মকর্তাদের গ্রেফতার করে রাখা হয়েছে ৷ তাঁর প্রশ্ন, "এঁদের দোষ কী? এই স্বেচ্ছাচারিতা কেন ?"

মধ্য দিল্লিতে অবস্থিত ইডি অফিসের দিকে সব রাস্তাগুলি ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে রেখেছে পুলিশ ৷ বিশাল সংখ্যক ব়্যাফ এবং দিল্লি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷ মঙ্গলবার এপিজে আবদুল কালাম রোডে প্রভারতন ভবনে তরুণ কংগ্রেস নেতারা প্রতিবাদ করেন ৷ তাই আজ 144 ধারা জারি করা হয়েছে ৷ কোনও রকম জমায়েত করা যাবে না ৷ এমনকী ইডি-র সদর দফতরের দিকে এই রাস্তাগুলিতেও প্রবেশ নিষিদ্ধ ৷ পুলিশ সব নেতাদের আটক করে এবং আলাদা বাসে তুলে মধ্য দিল্লি থেকে বের করে নিয়ে আসে ৷ মঙ্গলবার কলকাতায় নিজাম প্যালেসের সামনেও বিক্ষোভে দেখায় কংগ্রেস নেতা, কর্মীরা ৷

এর আগে মল্লিকার্জুন খাড়গে, পবন বনসলকে ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি ৷ 8 জুন সোনিয়া গান্ধিরও হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু তিনি কোভিড আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ 23 জুন তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে ইডি ৷ রাহুল এবং সোনিয়া গান্ধির বিরুদ্ধে অর্থ জালিয়াতির পিএমএলএ (Prevention of Money Laundering Act, PMLA) আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷

