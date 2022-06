নয়াদিল্লি, 19 জুন : আজ তিনি 52-য় পা রাখলেন ৷ তবে এই জন্মদিনের উদযাপন চান না কংগ্রেস নেতা-সাংসদ রাহুল গান্ধি ৷ তিনি কংগ্রেস কর্মীদের কাছে আর্জি জানিয়েছেন, তারা যেন কোনও অনুষ্ঠান, উৎসবের আয়োজন না করে ৷ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কোটি কোটি তরুণ কেন্দ্রের অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে ৷ সেইসব তরুণদের দুঃসময়ে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো দরকার ৷ তাই জন্মদিনের উৎসব নয়, জানিয়েছেন সোনিয়া-পুত্র (Congress leader Rahul Gandhi urges his party workers to refrain from any kind of celebrations as he turned 52) ৷

শনিবারই কংগ্রেসের মহাসচিব তথা প্রবীণ নেতা জয়রাম রমেশ রাহুল গান্ধির একটি বিবৃতি টুইট করেছেন ৷ তাতে কংগ্রেস নেতা জানিয়েছেন, "আমরা দেশের অবস্থা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছি ৷ কোটি কোটি তরুণ যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে ৷ তাদের এবং তাদের পরিবারের সেই ব্যথা আমাদের ভাগ করে নেওয়া উচিত ৷ তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে ৷" এদিন অবশ্য রাহুল গান্ধি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন ৷ সে ভাবেই একদিন তিনি তরুণদের দাবির কাছে মাথা নত করে অগ্নিপথ প্রকল্পও প্রত্যাহার করে নেবেন (Rahul Gandhi says no to birthday celebrations for Agnipath Protest) ৷

14 জুন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং তিন সেনাপ্রধানকে নিয়ে দেশে সেনা নিয়োগে অগ্নিপথ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন ৷ এই প্রকল্পে নিযুক্ত সেনাদের 'অগ্নিবীর' বলা হবে ৷ তাঁরা কেবলমাত্র 4 বছরের চুক্তিতে কাজ করবেন ৷ মেয়াদ শেষে এককালীন টাকা দেওয়া হবে ৷ তবে চাকরির সময় বাড়বে না ৷ এতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে চাকরি প্রার্থীরা বিক্ষোভে নামে৷ বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, তেলেঙ্গানা-সহ নানা রাজ্যের স্টেশন, রাজপথ এক রকম যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে ৷ সেকেন্দ্রাবাদে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছে এবং এক তরুণ মারা গিয়েছেন ৷