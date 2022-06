নয়াদিল্লি, 2 জুন : রাহুল গান্ধি এখন দেশের বাইরে ৷ তাই ইডির সমনে হাজিরা দিতে পারছেন না ৷ কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংভি এবং প্রধান মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, 5 জুন পর্যন্ত রাহুল গান্ধি দেশে থাকছেন না ৷ ইতিমধ্যে তা ইডিকে জানিয়েছেন রাহুল (Rahul Gandhi not to appear before ED as he is out of nation, says Congress Source) ৷

একটি সংবাদসংস্থাকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কংগ্রেস নেতা বলেন, "রাহুল গান্ধি 19 মে দেশ ছেড়েছেন ৷ 20-23 মে লন্ডনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন তিনি ৷ এরপর এখনও ভারতে ফেরেননি ৷" সূত্র অনুযায়ী 5 জুন দেশে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে কংগ্রেস সাংসদের ৷ বুধবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি এবং নেতা রাহুল গান্ধিকে সমনের নোটিস পাঠায় ৷ সোনিয়া গান্ধি (75) 8 জুন দিল্লিতে ইডির সদর দফতরে যাবেন ৷ আর রাহুলের আজই তদন্তকারী সংস্থার সম্মুখীন হওয়ার কথা থাকলেও তা হচ্ছে না ৷

আরও পড়ুন : ED Summons Sonia-Rahul : আর্থিক প্রতারণা মামলায় সোনিয়া-রাহুলকে তলব ইডির

জাতীয় কংগ্রেসের মুখপত্র ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকার অর্থ জালিয়াতি মামলায় তলব করা হয়েছে বর্ষীয়ান সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি ও পুত্র রাহুল গান্ধিকে ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে 'প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট'-এর (Prevention of Money Laundering Act, পিএমএলএ) আওতায় অর্থ তছরূপের অভিযোগ আনা হয়েছে ৷ কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংভি সাংবাদিক বৈঠকে জানান, ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকার প্রকাশক সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড ৷ এর মালিকানা 'ইয়ং ইন্ডিয়ান লিমিটেড'-এর, যা অলাভজনক কোম্পানি ৷

তিনি বলেন, "এজিএল যা করেছে, তা ভারত এবং বিশ্বের প্রতিটি কোম্পানিই করে থাকে ৷ এজিএল-এর 90 কোটি টাকার দেনা মেটাতে একে ইকুইটিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে ৷ ইয়ং ইন্ডিয়া একটা নতুন কোম্পানি, যার নামে 90 কোটি টাকার ইকুইটি দেওয়া হয়েছে ৷" ইয়ং ইন্ডিয়ায় সোনিয়া গান্ধি, রাহুল এবং অন্য কংগ্রেস নেতাদের অংশীদারি রয়েছে ৷ নেতার দাবি, ইয়ং ইন্ডিয়াে একটি অলাভজনক কোম্পানি হওয়ায় কোনও ছোট্ট সম্পত্তি, টাকা কিছুই লেনদেন করা হয়নি এই কোম্পানির নামে ৷ তিনি বলেন, "কোনও টাকার লেনদেন না হলেও অর্থ তছরূপের মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ ইয়ং ইন্ডিয়া কোনও ভাবে টাকার ব্যবহার করতে পারে না ৷ কারণ এটা ডিভিডেন্ট দিতে পারবে না ৷ এমনকি লাভের অংশ দেওয়া যাবে না ৷"

1938 সালে জওহরলাল নেহরুর হাত ধরে কংগ্রেসের মুখপত্র হিসেবে 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রিকার পথ চলা শুরু ৷