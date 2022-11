আমেদাবাদ, 23 নভেম্বর: "ইদানীং রাহুল গান্ধিকে সাদ্দাম হুসেনের মতো দেখতে লাগছে", একটি জনসভায় এভাবেই কংগ্রেস নেতাকে আক্রমণ করলেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷ 1 ডিসেম্বর থেকে দু'দফায় গুজরাতে বিধানসভা নির্বাচন শুরু ৷ তার প্রচারে গুজরাতে গিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেখানে তিনি গান্ধি পরিবারের 'গান্ধি' পদবি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said on Tuesday that nowadays Rahul Gandhi looks like Saddam Hussain) ৷ তিনি বলেন, "গান্ধি পদবি পাওয়াটা একটা ঘোটালা ৷ এর তদন্ত হওয়া উচিত, যেমন বোফর্স কাণ্ডেরও তদন্ত প্রয়োজন ৷"

বিস্তারিত আসছে...