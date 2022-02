নয়াদিল্লি, 3 ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তান ও চিন, দুই বিরোধী শক্তিকে একজোট করেছে মোদি সরকার, বুধবার লোকসভায় জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে নরেন্দ্র মোদিকে একহাত নিলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি । 370 ধারার নাম মুখে না এনে জম্মু-কাশ্মীর সংক্রান্ত বিজেপি সরকারের সিদ্ধান্তকে কৌশলগত দিক দিয়ে সাংঘাতিক রকমে ভুল বলে উল্লেখ করেন তিনি (Rahul Gandhi criticizes Modi Government Foreign Policy over Jammu and Kashmir) ।

রাষ্ট্রপতির বক্তৃতার ‘থ্যাঙ্কস অফ মোশন’ (Motion of thanks to President Address Debate) বিতর্কে তিনি কংগ্রেসের বক্তব্য তুলে ধরেন । ওয়েনাড়ের সাংসদ বলেন, “চিনের একটা পরিকল্পনা আছে । তারা কী চায়, সে বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার । ভারতের বৈদেশিক নীতির সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হওয়া উচিত পাকিস্তান আর চিনকে আলাদা রাখা । কিন্তু আপনারা (কেন্দ্রীয় সরকার) তাদের জোটবদ্ধ করেছেন ।”

রাহুলের দাবি, এখন দেশের সামনে দাঁড়িয়ে দু'দেশের ঐক্যবদ্ধ শক্তি । এটা কোনও ভুল ধারণা নয় অথবা একে হালকা চালে না নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে কংগ্রেস নেতা বলেন, “আপনারা (কেন্দ্রীয় সরকার) পাকিস্তান আর চিনকে একসঙ্গে করেছেন । জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অপরাধ এটা ।” সোনিয়া-পুত্র সতর্ক করেন, ডোকলাম আর লাদাখে চিন কী করছে, তা স্পষ্ট । এটা ভারতের জন্য একটা বড়সড় হুমকি ৷

31 জানুয়ারি, 2022-এ বাজেট অধিবেশন শুরু হয় । অধিবেশনের সূচনা করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে । বাজেটের প্রথম পর্যায় চলবে 31 জানুয়ারি থেকে 11 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত । দ্বিতীয় পর্যায় 14 মার্চ থেকে আরম্ভ হবে । শেষ 8 এপ্রিল ।