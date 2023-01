চণ্ডীগড়, 10 জানুয়ারি: "ওরা একুশ শতকের কৌরব", বললেন রাহুল গান্ধি ৷ সোমবার ভারত জোড়ো যাত্রার পরে আরএএসকে নিশানা করে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন ৷ এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সদস্যরা কখনও 'হর হর মহাদেব' এবং 'জয় সিয়া রাম' বলে না ৷ তারা ভারতের মূল্যবোধের এবং প্রাচীন ঐতিহ্য 'তপস্যা'র বিরোধী (Targeting the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Congress leader Rahul Gandhi on Monday called its members the "21st century Kauravas") ৷ কংগ্রেসের এই প্রাক্তন সভাপতির মন্তব্য় ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে ।

রাহুলের নেতৃত্বে ভারত জোড়ো যাত্রা সোমবার হরিয়ানার অম্বালায় পৌঁছয় ৷ হরিয়ানার সঙ্গে মহাভারতের সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেন ৷ এটি মহাভারতের জায়গা ৷ এরপর শাসকদল এবং আরএসএসকে তুলোধনা করেন ৷ সঙ্ঘ পরিবারকে নিশানা করে রাহুল বলেন, "কৌরব কারা ? প্রথমে আমি আপনাদের একুশ শতকের কৌরবদের বিষয়ে বলছি ৷ তারা খাকি রঙা হাফ প্যান্ট পরে ৷ তাদের হাতে লাঠি থাকে এবং তাদের অনেকগুলি শাখা আছে ৷ ভারতের 200-300 কোটি মানুষ এই কৌরবদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে ৷"

কৌরবরা এলে পাণ্ডবেরাই বা বাদ থাকে কী করে ? তাঁর কথা শুনতে জড়ো হওয়া মানুষদের তিনি প্রশ্ন করেন, "পাণ্ডবেরা নোটবন্দি করেছে কি ? জিএসটির ভুল প্রয়োগ করেছে ? তারা কি কখনও এমনটা করেছে ? না, কোনওদিন নয় ৷ কেন ?" এর উত্তরে কংগ্রেস সাংসদ নিজেই তপস্যার প্রসঙ্গ তুলে বলেন, "কারণ তাঁরা তপস্বী ছিলেন ৷ তাঁরা জানতেন, নোটবন্দি, ভুল জিএসটি, কৃষিআইন আসলে একটা উপায়, যার মাধ্যমে এ দেশের তপস্বীদের কাছ থেকে চুরি করা যায় ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এতে স্বাক্ষর করেছিলেন ৷ কিন্তু আপনারা মানুন আর নাই মানুন, তাঁর পিছনে ভারতের 200-300 কোটি মানুষ ছিল ৷" তিনি আরও বলেন, "আপনারা মনে রাখবেন, আরএসএস কখনও হর হর মহাদেব বলে না ৷ কখনও বলে না কেন ? আমি এটা নিয়ে ভেবেছি ৷ কারণ ভগবান শিব একজন তপস্বী ৷ আর ওরা ভারতের 'তপস্যা'র উপর আক্রমণ হেনেছে ৷ তাই 'হর হর মহাদেব' বলতে পারে না ৷"

আরএসএস-এর 'জয় সিয়া রাম' না-বলা প্রসঙ্গে তাঁর কথায়, "জয় সিয়া রাম বলে না, কারণ সীতাজিকে মন থেকে বের করে দিয়েছে ৷ ওরা আমাদের ইতিহাস, মূল্যবোধের বিরুদ্ধাচরণ করছে ৷ যখনই আরএসএস কর্মীর সঙ্গে কোনও কংগ্রেস কর্মীর দেখা হয়, তখন তাঁকে (আরএসএস কর্মী) জয় সিয়া রাম বলে অভ্যর্থনা জানানো উচিত ৷ কারণ রাম যতটা গুরুত্বপূর্ণ, সীতাও ততটাই ৷''

তিনি আজকের যুদ্ধের সঙ্গে মহাভারতের সময়ের তুলনা টানেন ৷ রাহুল আরও বলেন, "মানুষ বুঝতে পারে না কাদের মধ্যে এই যুদ্ধ হচ্ছে ? পাণ্ডব কারা ? অর্জুন এবং ভীমই বা কারা ? তারা তো তপস্যা করেন ৷" দেশের বেশির ভাগ মোবাইল ফোন চিন থেকে আসা ৷ সে প্রসঙ্গে রাহুল বলেন, "আপনি যদি আপনার মোবাইল ফোনের পিছন দিকটা দেখেন, সেখানে 'মেড ইন চায়না' লেখা ৷ পুলিশ যে জুতো পরেছে, তাতেও 'মেড ইন চায়না' (Made in China) লেখা, শার্ট, মাইক্রোফোন- সব জায়গায় 'মেড ইন চায়না' ৷" রাহুল জানান, তিনি এই 'মেড ইন চায়না' দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "আমি চাই, বেজিংয়ের একজন তরুণের হাতে ধরা ফোনে 'মেড ইন কুরুক্ষেত্র' (Made In Kurukshetra) লেখা থাকবে ৷"

