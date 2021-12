নয়াদিল্লি, 17 ডিসেম্বর : করোনা মহামারি আবহে বন্ধ একের পর এক ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প সংস্থা(MSME) ৷ ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi attacks central govt over closing down of MSMEs during pandemic) ৷ রাহুলের কথায়, ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প সংস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ দেশের দুর্বল অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমছে ক্রমশ ৷ করোনা আবহে দেশের নয় শতাংশ ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প সংস্থা বন্ধ হয়েছে বলে সংসদে স্বীকারও করেছে কেন্দ্র ৷ টুইটারে তথ্য-সহ দাবি করেন রাহুল ৷

সোনিয়া-পুত্রের কথায়, "আমি কেন্দ্রের কাছে এমএসএমই (MSME) নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম ৷ যার উত্তরে কেন্দ্র স্বীকার করে নিয়েছে যে, কোভিডের সময়ে দেশের নয় শতাংশ ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প সংস্থা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর অর্থ বন্ধুদের সুবিধা, দুর্বল অর্থব্যবস্থা, কর্মসংস্থানের দফারফা ৷"

এমএসএমই ইস্যুতে রাহুল গান্ধির প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্র তাঁকে যে চিঠি লেখে সেটি টুইটে এদিন শেয়ার করেন সোনিয়া-পুত্র ৷ যাতে লেখা, "কোভিড আবহে 2020 অগস্টে দেশের 32টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের 5,774 ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের উপর একটি সমীক্ষা চালানো হয় (National Small Industries Corporation Limited has conducted an survey in August 2020, covering around 5,774 MSMES in 32 States and UTs) ৷ সেখানে দেখা যায় 91 শতাংশ কার্যকর থাকলেও নয় শতাংশ এমএসএমই বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷"

রাহুল গান্ধির প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রী নারায়ণ রানেও ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর প্রকাশিত একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন তাঁকে ৷ রিপোর্ট অনুযায়ী 2019 সালে 9,052 জন ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে স্ব-নির্ভর ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন এবং 2020 সালে সংখ্যাটা বেড়ে হয় 11,716 জন ৷ সেই তথ্যও এদিন টুইটে শেয়ার করেন কংগ্রেস নেতা ৷