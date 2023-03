মস্কো, 13 মার্চ: চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি ৷ তবে ভারতে জি-20 সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশই জোরালো হচ্ছে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের (Vladimir Putin) ৷ জি-20 সম্মেলনে (G20 Summit in India) অংশগ্রহণ করতে পুতিনের ভারতে যাওয়ার বিষয়টি এখনও আলোচনার স্তরে রয়েছে, চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত এ ব্যাপারে গৃহিত হয়নি ৷ সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ (Kremlin says Putin may attend G20 summit in India though no decision yet) ৷

তবে ক্রেমলিনের মুখপাত্রকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এও জানিয়েছেন, যে স্তরে আলোচনা চলছে তাতে পুতিনের ভারতে যাওয়ার সম্ভাবনা সহজে উড়িয়ে দেওয়ার নয় ৷ পেসকভের কথায়, জি-7 ফরম্যাটে যুক্ত থেকে বিশ্ব অর্থনীতিকে সামগ্রিকভাবে বোঝা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয় ৷ তাই জি-20 এবং ব্রিকস সম্মেলনকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে মস্কো ৷

আরও পড়ুন: পঞ্জাবে জি-20 গোষ্ঠীর বৈঠক সূচি মেনেই, জানাল মান প্রশাসন

পেসকভ এ ব্যাপারে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, জি-7 ফরম্যাটের অর্থনীতি অবশিষ্ট বিশ্বের তুলনায় সীমাবদ্ধ ৷ এই ফরম্যাট বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক চাহিদার প্রতিফলক হয়ে উঠতে ব্যর্থ ৷ তুলনায় বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক চাহিদাগুলো সম্পর্কে জি-20 অনেক বেশি সচেতন এবং মস্কো সে ব্যাপারে যথেষ্টই অবগত ৷ অর্থাৎ, জি-20 সম্মেলনে যোগ দিয়ে বিশ্বজনীন অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতেই ভারতে আসতে চাইছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ৷

আরও পড়ুন: 'দুর্ভাগ্যজনক' ! হোলিতে হেনস্থা নিয়ে মুখ খুললেন জাপানি তরুণী

গতবছর, জি-20 সম্মেলনে রাশিয়ার প্রতিনিধি দলের প্রধান ছিলেন সেদেশের বিদেশমন্ত্রী সার্জে লাভরভ ৷ তার আগে দু'বছর অর্থাৎ 2020 এবং 2021 সালে ভার্চুয়ালি জি-20 সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন পুতিন ৷ শেষবার 2019 জাপানে অনুষ্ঠিত জি-20 সম্মেলনে সশরীরে হাজির হয়েছিলেন ভ্লাদিমির পুতিন ৷ চলতি বছর সেপ্টেম্বরে ভারতে বসতে চলেছে জি-20 সম্মেলনের আসর (The G20 Summit is scheduled to take place in India in September) ৷