নয়াদিল্লি, 7 জানুয়ারি : গত বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যাত্রাপথে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল (Punjab Government claims that it had deployed enough security personnel for PM Modi Security) ৷ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে পাঠানো রিপোর্টে এমনই উল্লেখ করেছে পঞ্জাব সরকার (Punjab Government has submitted report to the Ministry of Home Affairs) ৷ পঞ্জাবের মুখ্যসচিব অনিরুদ্ধ তিওয়ারি এই রিপোর্ট জমা দিয়েছেন ৷ সেখানে তিনি এই কারণ উল্লেখ করা ছাড়াও সেদিনের ঘটনাক্রম তুলে ধরেছেন ৷

যদিও এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও তরফেই প্রকাশ্যে কিছু জানানো হয়নি ৷ তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক সূত্র পঞ্জাব সরকারের তরফে জমা দেওয়া রিপোর্ট ও তাতে কী উল্লেখ রয়েছে, তার কিছুটা প্রকাশ্যে এনেছে ৷ তবে ওই সূত্র বিস্তারিত রিপোর্ট নিয়ে কোনও তথ্য দেয়নি ৷

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গত বুধবার পঞ্জাবে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Prime Minister Narendra Modi) ৷ প্রাথমিকভাবে ঠিক ছিল যে তিনি ভাটিন্ডা থেকে হেলিকপ্টারে ফিরোজপুরে যাবেন ৷ কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকায় তিনি সড়কপথে রওনা হন ৷

ফিরোজপুরের কাছে একটি উড়ালপুলের উপর তাঁর কনভয় বিক্ষোভের জেরে আটকে যায় ৷ এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত (PM Security Breach) হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে ৷ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে বৃহস্পতিবার একটি কমিটি গঠন করা হয় ৷ কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সচিব সুধীরকুমার সাক্সেনার নেতৃত্বে কমিটি গঠন হয়েছে, এই ঘটনায় কার গাফিলতি রয়েছে তা খতিয়ে দেখার জন্য ৷

পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে রিপোর্ট চাওয়া হয় পঞ্জাব সরকারের কাছ থেকে ৷ সেই রিপোর্ট পাঠানোর আগে ওই রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীকে নিরাপত্তা দেওয়া সংক্রান্ত কমিটির সঙ্গে আলোচনা করা হয় বলে জানা গিয়েছে ৷

এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বক্তব্য, পঞ্জাব পুলিশ প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রোটোকল মেনে চলেনি ৷ প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত এসপিজির (SPG for PMs Security) যে ব্লু বুক আছে, তাও মানা হয়নি ৷ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক আধিকারিকের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ডিজিপিকে জানানো হয়েছিল ৷ পঞ্জাবের মুখ্যসচিবকেও জানানো হয় ৷

সেদিন কর্মসূচি বাতিল করে ফিরে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে দেশজুড়ে ৷ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক পঞ্জাব সরকারের বিরুদ্ধে এই নিয়ে ব্যবস্থা নিতে পারে বলে খবর ৷ অন্যদিকে এই নিয়ে মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে ৷ দেশের প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা, বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি হিমা কোহলির বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয় আজ, শুক্রবার ৷