চণ্ডীগড়, 21 মার্চ: কড়া পদক্ষেপ করবে সরকার ৷ মঙ্গলবার পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবত মান জানালেন, কেউ রাজ্য়ের শান্তি, সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্টের চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে পঞ্জাব সরকার কঠিন ব্যবস্থা নেবে ৷ শনিবার ওয়ারিস পঞ্জাব দে-র প্রধান অমৃতপাল সিংকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ পরে তিনি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যান ৷ এরপর থেকে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পঞ্জাবের পরিস্থিতি ৷ পুলিশ জলন্ধর জেলা পুরো ঘিরে ফেলেছে ৷ রাজ্যের বাকি অংশের থেকে জেলা প্রায় বিচ্ছিন্ন বলা চলে (Government will take strict action against anyone who tries to disturb the peace and harmony in Punjab) ৷ লন্ডন, সানফ্রান্সিসকোয় ভারতীয় দূতাবাসে বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়েছে ৷

এই অবস্থায় পুলিশি পদক্ষেপ নিয়ে মান জানান, তাঁর সরকারের প্রশংসা করে অনেকে ভগবত মানকে ফোন করেছে ৷ একটি ভিডিয়ো বার্তায় তিনি বলেন, "মানুষ আমায় বলছে, আপনি খুব ভালো একটা কাজ করেছেন ৷ পঞ্জাবে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় থাকুক ৷ এই বিষয়ে আমরা আপনাকে সমর্থন করছি ৷" তিনি বলেন, "দেশের বিরুদ্ধে কোনও সংগঠনের কাজকর্মকে রেয়াত করব না ৷

এদিকে পলাতক অমৃতপাল সিংকে পাকড়াও করতে নেপাল, পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তে নজরদারি চালাচ্ছে বিএসএফ, সশস্ত্র সীমা বল ৷ আশঙ্কা করা হচ্ছে, ওয়ারিস পঞ্জাব দে-র প্রধান দেশ ছাড়তে পারেন ৷ মঙ্গলবার সকালে অমৃতপালের কাকা হরজিৎ সিংকে গ্রেফতার করে অসমের ডিব্রুগড়ে সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ পঞ্জাবের তরন তারন, ফিরোজপুর, মোগা, সংগরুর, অমৃতসরের আইনালা সাব ডিভিশন এলাকায় মোবাইলের ইন্টারনেট পরিষেবা, এসএমএস ও মোবাইল নেটওয়ার্কের জন্য ব্যবহৃত ডঙ্গল বন্ধ রাখা হয়েছে ৷ শুধুমাত্র ব্যাংকিং ও মোবাইল রিচার্জের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে আর ফোনে কথা বলা যাবে ৷ এটি 23 মার্চ পর্যন্ত জারি থাকবে ৷ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে পঞ্জাব সরকার ৷

এরই মধ্যে রাজ্য তথা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভিডিয়ো বার্তায় ভগবত মান বলেন, "আমজনতা নির্বাচনে আপকে জিতিয়ে একটা বড় দায়িত্ব দিয়েছে ৷ এই অভিযানে সহযোগিতা করার জন্য 3 কোটি পঞ্জাববাসীকে আমি ধন্যবাদ জানাই ৷ রাজ্যের কোথাও থেকে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাইনি ৷ মানুষ শান্তি ও উন্নয়ন চায় ৷ এটা আমায় আত্মবিশ্বাস জোগায় ৷" তাঁর দাবি, আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্ব আম আদমি পার্টি 100 শতাংশ ধর্মনিরপেক্ষ দল ৷

