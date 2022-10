নয়াদিল্লি, 19 অক্টোবর: পুলিৎজার জয়ী চিত্রসাংবাদিক সানা ইরশাদ মাট্টোকে (Photojournalist Sanna Irshad Mattoo) দিল্লি বিমানবন্দরে আটকানোর অভিযোগ উঠল অভিবাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ৷ কাশ্মীরের এই চিত্রসাংবাদিক জানিয়েছেন, বৈধ পাসপোর্ট এবং ভিসা থাকার পরও তাঁকে নিউইয়র্কের বিমানে উঠতে দেওয়া হয়নি (Sanna Irshad Mattoo Stoped from Traveling to US) ৷ পুলিৎজার সম্মান নিতে তিনি নিউইয়র্ক যাচ্ছিলেন ৷ কিন্তু, দিল্লি বিমানবন্দরে তাঁকে আটকে দেওয়া হয় (Photojournalist Stopped at Airport) ৷

28 বছরের সানা ইরশাদ মাট্টো সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের চিত্রসাংবাদিক ৷ করোনা অতিমারির সময় তাঁর কাজকে সম্মান জানিয়ে 2021 সালের জন্য পুলিৎজার (Pulitzer) পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে ৷ সেই পুরস্কার নিতেই নিউইয়র্ক যাচ্ছিলেন সানা ৷ তিনি টুইটে লেখেন, ‘‘নিউইয়র্কে আমি পুলিৎজার সম্মান গ্রহণ করতে যাচ্ছিলাম ৷ কিন্তু, দিল্লি বিমানবন্দরের অভিবাসনে আমাকে আটকে দেওয়া হয় ৷ বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা থাকার পরও আমার সফরে বাধা দেওয়া হয়েছে ৷’’

সানা আরও জানান, গত চার মাসে এ নিয়ে তাঁকে দ্বিতীয়বার বিদেশ সফরে যেতে বাধা দেওয়া হল ৷ তিনি ওই টুইটে লিখেছেন, ‘‘কোনও কারণ ছাড়া এ নিয়ে দ্বিতীয়বার আমাকে আটকানো হল ৷ কয়েকমাস আগে একই ঘটনা ঘটেছিল । তখন অভিযোগ জানিয়েওছিলাম কিন্তু কেউ কোনও সাড়া শব্দ করেননি ৷ এমন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ জীবনে একবারই আসে ৷’’