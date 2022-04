মুম্বই, 1 এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে খুনের হুমকি (Prime Minister Narendra Modi has been threatened with death) ৷ এই নিয়ে একটি হুমকি মেল পেয়েছে এনআইএ-র মুম্বই শাখা (The e mail has been sent to the NIA branch in Mumbai) ৷

এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ই-মেলে দাবি করা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীকে খুন করার জন্য 20টি স্লিপার সেল তৈরি করা হয়েছে ৷ 20 কেজি আরডিএক্সও মজুত করা হয়েছে মোদিকে খুন করার জন্য ৷

তবে কোথা থেকে এই ই-মেল পাঠানো হয়েছে, তা জানা যায়নি ৷ তবে এনআইএ (National Investigation Agency)-র একটি সূত্রের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে জঙ্গিযোগ রয়েছে ৷ কারা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে এনআইএ (NIA) ৷ শুরু হয়েছে তদন্ত ৷

আরও পড়ুন : Modi in Pariksha Pe Charcha : "অনলাইন-অফলাইন নয়, সমস্যা তোমার মনে", পরীক্ষা পে চর্চায় প্রধানমন্ত্রী