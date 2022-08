নয়াদিল্লি, 16 অগস্ট: আজ দেশের অন্যতম প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ির মৃত্যু দিবস ৷ 2018 সালে এই দিনে 93 বছর বয়সে প্রয়াত হন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা ৷ মঙ্গলবার তাঁর চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকীতে বর্ষীয়ান নেতার সমাধিক্ষেত্র 'সদৈব অটল'-এ (Sadaiv Atal) শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং নতুন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড় ৷ এছাড়া তাঁর দত্তক নেওয়া মেয়ে নমিতা কৌল ভট্টাচার্য (Namita Kaul Bhattacharya) আসেন বাজপেয়ির সমাধিক্ষেত্রে ৷ রাজনাথ সিং, অমিত শাহ, জে পি নাড্ডা-সহ অন্য শীর্ষ বিজেপি নেতারাও উপস্থিত ছিলেন সেখানে (President Droupadi Murmu, PM Modi pays tributes to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on his Death Anniversary) ৷

সদ্য-প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু একটি আবেগী টুইট করে লেখেন, "আমার গুরু, আদর্শ নেতা, কবি, দার্শনিক, মুগ্ধ করে দেওয়া বক্তা, অজাতশত্রুর স্মৃতিতে তাঁর সামনে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত ৷ যিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন ৷ আজ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটল বিহারি বাজপেয়িজির পুণ্যতিথি ৷ আমাদের সময়ের সর্বোচ্চ নেতাকে আমার শ্রদ্ধা জানাই ৷"

রাজস্থানে পোখরান পরমাণু পরীক্ষা হয়েছিল তাঁর আমলে ৷ অটলবিহারি বাজপেয়ির স্মৃতিতে এদিন একটি প্রার্থনাসভার আয়োজন করা হয় ৷ নব্বইয়ের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বিজেপির উত্থানে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য ৷ তিনি 3 বার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন ৷ 1998-2004 পর্যন্ত ছ'বছর সবচেয়ে বেশি সময় বাজপেয়ি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্থায়ী হয়েছিলেন ৷