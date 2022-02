লখনউ, 27 ফেব্রুয়ারি: উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের (UP Assembly Elections 2022) পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণ চলছে ৷ সকাল 7টা থেকে 61টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ (Polling in Up for Fifth Phase) শুরু হয়েছে ৷

রবিবার 12টি জেলায় চলছে ভোটগ্রহণ (UP fifth phase polling)৷ অযোধ্যা, সুলতানপুর, চিত্রকূট, প্রতাপগড়, কৌশাম্বি, প্রয়াগরাজ, বারাবাকি, বাহরাইচ, শ্রাবস্তী, গোন্ডা, আমেথি ও রায়বরেলিতে সকাল থেকেই চোখে পড়েছে ভোটারদের লম্বা লাইন (Polling begins for fifth phase of UP Assembly Elections) ৷

পঞ্চম দফার ভোটে প্রায় 2.24 কোটি মানুষ উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য, মন্ত্রী সিদ্ধার্থ নাথ সিং, কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা আরাধনা মিশ্র-সহ আরও অন্যান্য প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন ৷ ভোট চলবে সন্ধে 6টা পর্যন্ত ৷

আরও পড়ুন: Mamata's LS Poll Plan : 24-এর লোকসভা ভোটকে পাখির চোখ করেই কি মমতার উত্তরপ্রদেশ সফর

উত্তরপ্রদেশে ফের ক্ষমতায় ফিরতে মরিয়া যোগী আদিত্যনাথের বিজেপি ৷ তাদের পাশাপাশি ভোটের ময়দানে মূলত লড়াই কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি ও বহুজন সমাজ পার্টির মধ্য়ে ৷ 2017 সালে 55টি আসনের মধ্যে 38টিতে জয়লাভ করে মসনদে ফুটেছিল পদ্ম ৷ সপা জেতে 15টি আসন ও কংগ্রেসের ঝুলিতে আসে মাত্র 2টি আসন ৷

আরও দু দফা নির্বাচন বাকি যোগীর রাজ্যে ৷ আগামী 3 মার্চ ও 6 মার্চ যথাক্রমে ষষ্ঠ ও সপ্তম দফার ভোটগ্রহণ ৷ ভোটগণনা হবে আগামী 10 মার্চ ৷

আরও পড়ুন: UP Election 2022 : নজরে উত্তরপ্রদেশ, যোগী রাজ্যে প্রথম দফায় 58টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট