আহমেদাবাদ, 26 মে : সফট ড্রিঙ্কস খেতে গিয়ে চোখে পড়ল টিকটিকির মৃতদেহ ৷ বহুজাতিক ফাস্ট ফুড সংস্থা ম্যাকডোনাল্ডস-এর একটি শাখার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন আহমেদাবাদের ভার্গব জোশী ৷ তাঁর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আহমেদাবাদের সায়েন্স সিটির কাছে এই শাখাটি সিল করে দিয়েছে পুলিশ (Police seals Ahmedabad McDonalds as Lizard found in cold drinks served by the outlet) ৷

গুজরাতের বাসিন্দা ভার্গব জোশী জানান, শনিবার দুপুর 12.30 নাগাদ তিনি ম্যাকডোনাল্ডেস-এর এই শাখায় যান ৷ দু'টি সফট ড্রিঙ্কস, সঙ্গে আরও কিছু খাবারের অর্ডার দেন ৷ ভার্গব বলেন, "দু'চুমুক কোক খেয়ে তারপর বার্গার খেয়েছি ৷ সফট ড্রিঙ্কসে বরফের পরিমাণটা বেশি ছিল ৷ আমি স্ট্র দিয়ে ওটা নাড়িয়ে খেতে গিয়ে দেখি টিকটিকি উপরে ভাসছে ৷" প্রথমে অভিযোগ জানাতে গিয়ে কাউকে পাননি তিনি ৷ এরপর দু-তিন ঘণ্টা কেটে গিয়েছে ৷ আউটলেটে ম্যানেজার ছিলেন না ৷ প্রায় দু'ঘণ্টা পর এরিয়া ম্যানেজার এসে ভার্গবের অভিযোগ শুনে হেসে উড়িয়ে দেন এবং জানান, তিনি সিসিটিভি ক্যামেরা চেক করে ফিরে আসছেন, জানালেন জোশী ৷

আরও পড়ুন : Asansol ice Drink: সাবধান ! রাস্তার ধারের পানীয়তে মেশানো হচ্ছে মৃতদেহ সংরক্ষণের বরফ

তবে ম্যানেজার আর ভার্গবের কাছে আসেননি ৷ আর ক্রমাগত ভিড় বাড়ছে শাখায় ৷ এদিকে ভার্গবের দিকে কারও নজর নেই ৷ তখন ভার্গবের কথায়, "প্রতিদিনের কাস্টমাররা আসছেন ৷ বুকিং চলছে ৷ আমি বললাম, আপনারা আমার কথার কোনও গুরুত্ব দিচ্ছেন না ৷ আমি কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি ৷ কেউ আসছেন না ?" তখন ম্যাকডোনাল্ডস ভার্গবের বিলের 158 টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা জানায় ৷ পাশাপাশি তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়, সেখান থেকে চলে না গেলে পুলিশ ডেকে বের করে দেওয়া হবে, জানালেন আহমেদাবাদের বাসিন্দা ৷

তবে ভার্গব ছেড়ে দেননি ৷ তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফুড এবং ড্রাগস বিভাগে বিষয়টি জানান ৷ সেখান থেকে আধিকারিকেরা এসে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখেন এবং পুলিশ ম্যাকডোনাল্ডস সিল করে দেয় ৷ তিনি ম্যাকডোনাল্ডস-এর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করছেন ৷

তাঁর আইনজীবী জানালেন, এই লজ্জাজনক ঘটনার পর আমার মক্কেলের সঙ্গে ম্যাকডোনাল্ডস যোগাযোগ করেনি ৷ ক্ষমাও চায়নি ৷ তাই তাঁরা অপরাধমূলক কাজকর্ম, ক্রেতা সুরক্ষার ধারায় মামলা দায়ের করবেন এই মার্কিন বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে ৷