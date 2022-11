হায়দরাবাদ, 29 নভেম্বর: মঙ্গলবার নয়া মাত্রা পেল অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডির বোনের সঙ্গে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের বিরোধ ৷ সোমবার জগনমোহন রেড্ডির বোন তথা ওয়াইএসআর তেলেঙ্গানা পার্টির (YSR Telangana Party) নেত্রী ওয়াইএস শর্মিলার (YS Sharmia) এক মন্তব্যকে ঘিরে এই ঝামেলার সূত্রপাত হয় ৷ যার রেশ গড়ায় এদিন পর্যন্ত ৷

মঙ্গলবার সকালে নিজের ভাঙা গাড়িতে চড়েই তেলেঙ্গার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের (K Chandrasekhar Rao) সরকারি বাসভবন প্রগতি ভবনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন শর্মিলা ৷ গাড়িটি তিনিই চালাচ্ছিলেন ৷ কিন্তু মাঝ পথে ওয়াইএসআর তেলেঙ্গানা পার্টির (ওয়াইএসটিপি) নেত্রীকে বাধা দেয় পুলিশ ৷ পাঞ্জাগুট্টা স্কোয়ারে তাঁকে আটকে দেওয়া হয় ৷ এরপরেও ওয়াইএস শর্মিলা গাড়ি থেকে না নামায়, ক্রেন দিয়ে টেনে সেই অবস্থাতেই গাড়িটিকে নিয়ে যায় পুলিশ ৷ গাড়ির ভিতরে তখনও চালকের আসনে বসে শর্মিলা (police lifted car of YS Sharmia with a crane) ৷

এরপর জগনমোহন রেড্ডির বোন ও তাঁর সহযোগীদের গ্রেফতার করে পুলিশ (YS Sharmia has been arrested by the police) ৷ তবে এদিন রাতে নামপল্লি কোর্ট থেকে ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পান শর্মিলা ও তাঁর সঙ্গীরা ৷

তেলেঙ্গানায় আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে এই রাজ্যে নিজেদের জমি তৈরি করতে পদযাত্রা শুরু করেছেন ওয়াইএসআর তেলেঙ্গানা পার্টির নেত্রী ওয়াইএস শর্মিলা ৷ এই পদযাত্রায় বাধা দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে কেসিআর-এর সমর্থকদের বিরুদ্ধে ৷ সম্প্রতি ওয়ারাঙ্গালে পদযাত্রার সময় তিনি এক টিআরএস বিধায়কের বিরুদ্ধে কু-মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ ৷ এরপরই সোমবার তাঁকে পদযাত্রা বন্ধ করতে বলে পুলিশ ৷ কিন্তু তাতে রাজি হননি ওয়াইএস শর্মিলা ৷ অভিযোগ, এরপরেই কয়েকজন টিআরএস সমর্থক তাঁর বাড়িতে ভাঙচুর চালায় ৷ এর প্রতিবাদেই মঙ্গলবার তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের (telangana cm K Chandrasekhar Rao) সরকারি বাসভবন প্রগতি ভবনের সামনে প্রতিবাদের সিদ্ধান্ত নেন ওয়াইএসটিপি নেত্রী ৷