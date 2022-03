পানিপথ, 27 মার্চ: বলিউডের ডলি কি ডোলি ফিল্মের কথা মনে পড়ে ? ঠগ মহিলার চরিত্রে অভিনয় করা সোনম কাপুরের কাজই ছিল বিভিন্ন ধনী পাত্রের সঙ্গে বিয়ে করা এবং বিয়ের রাতে বরের টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি নিয়ে চম্পট দেওয়া ৷ এ বার সেই রিলের গল্পই রিয়েল লাইফে ৷ পানিপথে (fraud bride in panipat) এক প্রতারক কনেকে গ্রেফতার করল হরিয়ানা পুলিশ ৷ ধৃত কন্যা সাতজনকে বিয়ে করে ঠকিয়েছে (Bride arrested for cheating 7 grooms) ৷

সেই কনের কাছে প্রতারিত চার নম্বর বর পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ৷ তবে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল সেই কন্যে ৷ এই চক্র বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে বিয়ের নামে মানুষজনকে ঠকাতো ৷ বিয়ের রাতে বরকে মাদকজাত কিছু খাইয়ে টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি নিয়ে পালাত কনে (bride absconding with cash)৷ পুলিশি তদন্তে দেখা গিয়েছে যে, এ ভাবে 7 জনকে বিয়ে (women cheated seven people in panipat) করেছে সেই প্রতারক ৷

পুলিশ (haryana police busted fraud bride) জানিয়েছে, এটা একটা বড় চক্র ৷ প্রতারক কনে অঞ্জু (নাম পরিবর্তিত) ছাড়াও চক্রের অন্যান্য সদস্যরা হল বিয়ের এজেন্ট হিসেবে থাকা বিজেন্দ্র সিং, বালা, গৌরব, নরেশ ও সুরেশ ৷ 13 মার্চ তৃতীয় স্বামী যিনি প্রতারিত হয়েছেন, তিনি যাবতীয় বিয়ের নথি নিয়ে চতুর্থ স্বামীর কাছে পৌঁছন ৷ ততদিনে পঞ্চম এক ব্যক্তিকেও ঠকিয়ে বিয়ে করে ফেলেছে অঞ্জু ৷ শনিবার তার সপ্তম বিয়ের কথা সামনে আসে ৷ জানা গিয়েছে, অবিবাহিত বা ডিভোর্সি পুরুষদের টার্গেট করত প্রতারক কনে ৷

বিয়ের 10 দিন পর মেয়ের বাড়ির তরফ থেকে অভিযোগ করা হত, তাদের মেয়েকে পণের দাবিতে হেনস্থা করা হয়েছে ৷ এই অভিযোগ করে আরও টাকা আদায় করত এই চক্র ৷ আর অঞ্জু দাবি করত যে, তার বাবা-মা নেই ৷ কোনও মিডলম্যান তার বিয়ের ব্যবস্থা করেছে ৷

সতীশের খেদি করম শামলি নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম বিয়ে হয় অঞ্জুর ৷ শামলির একটি ছোট সন্তান ছিল ৷ 1 জানুয়ারি রাজস্থানে দ্বিতীয় বিয়ে করে অঞ্জু ৷ সে ক্ষেত্রে আধার কার্ডে বাবার নাম বদলে প্রতারণা করেছে সে ৷ এরপর 15 ফেব্রুয়ারি সুনীল বুটানার সঙ্গে তৃতীয় বিয়ে, 21 ফেব্রুয়ারি নৌথলার বাসিন্দা রাজেন্দ্রর সঙ্গে চতুর্থ বিয়ে, গৌরবের সঙ্গে পঞ্চম বিয়ে, কার্নালের সন্দীপের সঙ্গে ষষ্ঠ বিয়ে এবং বাধাওয়া রাম কলোনির সুমিতের সঙ্গে সপ্তম বিয়ে করে প্রতারণা করেছে অঞ্জু (Police busted fraud bride gang which cheated 7 grooms in Haryana)৷