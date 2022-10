হায়দরাবাদ, 19 অক্টোবর: 'যৌন নিগ্রহের শিকার' লোয়ার কেজির ছাত্রী! হায়দরাবাদে একটি স্কুলের প্রিন্সিপালের গাড়িচালকের বিরুদ্ধে এমনই ভয়াবহ অভিযোগ উঠেছে ৷ পড়ুয়ার বয়স মাত্র 4 বছর ৷ শিশুটির অভিভাবক ও অন্যরা বানজারা হিলস পুলিশ স্টেশনের সামনে বিক্ষোভ দেখান ৷ সেই চাপে মঙ্গলবার ওই গাড়িচালককে গ্রেফতার করে পুলিশ (A Four year old student was allegedly assaulted in her school) ৷

অভিযোগ, গত দু'মাস ধরে ওই শিশুটিকে যৌন হেনস্থা করছে গাড়িচালক ৷ মঙ্গলবার লোয়ার কেজির পড়ুয়া বাড়িতে গিয়ে কাঁদতে থাকে ৷ তার দৈনন্দিন ব্যবহারেও পরিবর্তন এসেছিল বলে দাবি পরিবারের ৷ সে মনমরা হয়ে থাকত ৷ ক্রমশ বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের কাছে পরিস্কার হয় । এরপর নির্যাতিতার অভিভাবক এবং আত্মীয়রা বানজারা হিলসে অবস্থিত স্কুলে পৌঁছয় ৷ স্কুলের ছাত্রীকে রক্ষা করতে না পারায় প্রিন্সিপালকে দায়ী করেন তাঁরা । পাশাপাশি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানায় ৷

পরে পুলিশ ওই গাড়িচালককে গ্রেফতার করে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে অপহরণ, ধর্ষণ এবং পকসোর (Protection Of Children from Sexual Offences (POCSO) Act) আওতায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি পুলিশ স্কুলের প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগে পদক্ষেপ করবে বলে জানা গিয়েছে ৷ ওই গাড়িচালক নাকি ক্লাসরুমেও আসত ৷ তাতে প্রিন্সিপাল বাধা দিতেন না ৷