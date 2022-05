যোধপুর, 4 মে : হিংসাত্মক কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হল 97 জন ৷ মঙ্গলবার যোধপুরে কার্ফু জারি করা হয় ৷ পুলিশের এডিজি হাওয়া সিং ঘুমারিয়া বলেন, "জেলায় কার্ফু চলছে ৷ উচ্চাধিকারিকদের এখানে মোতায়েন করা হয়েছে (Police arrests 97 persons in relation to Jodhpur violence in Rajasthan) ৷ যেকোন ছোটখাটো ঘটনা ঘটলেও তা নজরে রাখা হচ্ছে ৷ যোধপুরে হিংসার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 97 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷"

এদিকে রাজস্থানের বিজেপি রাজ্য সভাপতি সতীশ পুনিয়া (Satish Poonia) রাজ্যপাল কালরাজ মিশ্রের কাছে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "আমি আপনার (রাজ্যপাল) কাছে বিনীত আবেদন জানাচ্ছি, স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে নিরপেক্ষ তদন্ত হোক ৷ রাজ্যে শান্তি ফেরাতে আপনি রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিন ৷ কোনও ভাবে সাম্প্রদায়িক ঘটনা যেন আর না ঘটে ৷" অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন বিজেপি নেতা সতীশ পুনিয়া ৷

আরও পড়ুন : Attack on Hanuman Temple : হনুমান মন্দিরে হামলার অভিযোগে আরামবাগে ব্যাপক উত্তেজনা

মঙ্গলবার ঈদের প্রার্থনাকে কেন্দ্র করে যোধপুরের জালোরি গেট এলাকায় ঝামেলা বাধে ৷ এই জেলাতেই আবার মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের বাড়ি ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠি চালাতে হয়েছে ৷ সোমবার জালোরি গেটে বালমুকুন্দ বিসসায় পতাকা উত্তোলনকে ঘিরে দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে গন্ডগোল শুরু হয় ৷ একে অপরের দিকে পাথ ছোড়াছুড়ি চলতে থাকে ৷ তাই আগে থাকতেই উত্তপ্ত ছিল এলাকা ৷

কার্ফু জারি থাকলেও বিভিন্ন স্কুলের পরীক্ষার্থী, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, পরীক্ষার ডিউটিতে নিযুক্ত কর্মীদের ছাড় দিয়েছে পুলিশ কমিশনারেট ৷ এছাড়া স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা, ব্যাঙ্ককর্মী, বিচার বিভাগে কর্মরত আধিকারিক ও কর্মী, সাংবাদিক এবং সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত অন্য কর্মীরা তাঁদের পরিচয়পত্র বা উপযুক্ত কাগজপত্র পুলিশকে দেখালে কার্ফুর মধ্যেও যাতায়াত করতে পারবেন ৷ 1 হাজার নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে জেলার সর্বত্র, জানান পুলিশ আধিকারিক (Hawa Singh Ghumaria, Additional Director General of Police) ৷

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট (Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot) পুলিশ এবং প্রশাসনকে যোধপুর হিংসার ঘটনার জন্য দায়ী অভিযুক্তদের চিহ্নিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করেছে যারা, তাদের কঠিন শাস্তির কথাও জানিয়েছেন গেহলট ৷ তিনি এই ঘটনাকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে উল্লেখ করেছেন ৷ মঙ্গলবার এ নিয়ে উচ্চস্তরের একটি বৈঠকও করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

আরও পড়ুন : Communal Clash in MP : সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের জের, মধ্যপ্রদেশের খারগোনে বসছে 121টি সিসি ক্যামেরা