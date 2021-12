দার্জিলিং, 20 ডিসেম্বর : পাসপোর্ট-সহ অন্যান্য নথি-পত্র জাল করে ইন্দো-নেপাল সীমান্ত দিয়ে পালাতে গিয়েছিলেন ৷ শিলিগুড়ি সংলগ্ন খড়িবাড়ি ব্লকের ইন্দো-নেপাল সীমান্ত পানিট্যাঙ্কি দিয়ে নেপালে পালানোর ছক কষেছিলেন তিনি ৷ যদিও শেষমেষ পুলিশি তৎপরতায় ভেস্তে গিয়েছে সমস্ত ছক ৷ পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন এক চিনা মহিলা ৷ বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় (Police arrest a Chinese lady with fake passport in the Indo Nepal Border ) ।

পুলিশ ও ইমিগ্রেশন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ওই মহিলার নাম সিয়াও ওয়েন লি ( 41) । তিনি তাইওয়ানের তাইচুং শহরের বাসিন্দা । বেশ কিছুদিন আগে ভারতে এসেছিলেন ওই মহিলা । রবিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন খড়িবাড়ি ব্লকের ইন্দো-নেপাল সীমান্ত পানিট্যাঙ্কি দিয়ে নেপালে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন তিনি । সেই মত পানিট্যাঙ্কি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে কলকাতার ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রি অফিসের তরফে জারি করা একটি পারমিটও দেখান ওই মহিলা । কিন্তু ইমিগ্রেশন বিভাগের আধিকারিকরা জানান, করোনার কারণে পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে বিদেশিদের যাতায়াতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । এরপর ওই মহিলা সেখান থেকে চলে যান ।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক বাদে ফের ওই মহিলা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে ফেরত যান ৷ এবার কলকাতার ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রি অফিসের যে পারমিট তিনি দেখান তাতে দেখা যায় পানিট্যাঙ্কি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে নেপালে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাঁকে । পারমিট দেখা মাত্রই সন্দেহ হয় আধিকারিকদের । তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে খবরাখবর নেন সংশ্লিষ্ট বিভাগে ৷ আর এরপরেই সামনে আসে আসল ঘটনা ৷ জানা যায়, ওই মহিলা শুধু পারমিটই জাল করেননি, তাঁর পাসপোর্টটিও ভুয়ো ।

এরপর ওই চিনা মহিলাকে গ্রেফতার করে খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ এর আগেও পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশকারী ও ভারত থেকে নেপালে পালাতে চাওয়া একাধিক চিনা নাগরিককে গ্রেফতার করেছেন এসএসবি, পুলিশ ও ইমিগ্রেশন বিভাগের আধিকারিকরা । ওই মহিলা কীভাবে ভারতে প্রবেশ করলেন, কীভাবে তাঁর জাল পারমিট তৈরি হল এবং এরসঙ্গে আরও কোনও বড় মাথা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।

দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার সন্তোষ নিম্বালকর বলেন, "মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার ভারতে প্রবেশের কারণ এবং তিনি কিভাবে প্রবেশ করলেন সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে । এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না তাও তদন্ত করে দেখা হবে । "