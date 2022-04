নয়াদিল্লি, 29 এপ্রিল : 2022 সালে প্রথম বিদেশ সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আগামী 2-4 মে পর্যন্ত 3 দিনের ইউরোপ সফরে যাচ্ছেন তিনি ৷ মূলত জার্মানি, ডেনমার্ক ও ফ্রান্সে সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী (PM Narendra Modi will Visit Germany-Denmark-France from May 2-4) ৷ আর মোদির এই ইউরোপ সফর নিয়ে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী জানিয়েছেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন মোদির এই সফরে অবশ্যই ইউক্রেন প্রসঙ্গ উঠবে (Narendra Modi Could Discuss Ukraine Issue in His Europe Tour) ৷ মোদির এই সফরে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে সফরের অন্তিম লগ্নে তাঁর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ ৷ তাও দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের 75 বছর পূর্তিতে ৷

গত বছর ডিসেম্বরে অ্যাঞ্জেলা মার্কেলকে হারিয়ে জার্মানির নয়া চ্যান্সেলর হয়েছে ওলাফ স্কোলজ ৷ তার পর বার্লিনে প্রথমবার দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হতে চলেছে ৷ সেখানে তাঁরা ভারত-জার্মানি ষষ্ঠ ‘ইন্টার-গভর্নমেন্টাল কনসালটেশনস’ (IGC)-এ অংশ নেবেন ৷ এটি মোদি ও স্কোলজ সরকারের প্রথম দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ৷ এই সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং চ্যান্সেলর স্কোলজ একটি যৌথ বাণিজ্যিক সভায় অংশ নেবেন এবং ভাষণ দেবেন ৷ জার্মানিতে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সঙ্গে আলোচনা সভায় অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ 2021 সালে ভারত ও জার্মানির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের 70 বছর পূর্ণ হয়েছে ৷ পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা ক্ষেত্রে 2000 সাল থেকে একসঙ্গে কাজ করছে এই দুই দেশ ৷ ফলে মোদির এই সফর ইউরোপের বর্তমান পরিস্থিতির বিচারে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনীতিকরা ৷

বিদেশমন্ত্রকের তরফে মোদির জার্মানির সফরের গুরুত্ব নিয়ে এও জানানো হয়েছে যে - এই সফরে দুই দেশের আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক স্তরে দুই দেশের মিউচুয়াল ইনটারেস্টের বিষয়গুলিতে আলোচনা হবে ৷ যা ভারত ও জার্মানির মধ্যে সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে ৷

জার্মানি থেকে প্রধানমন্ত্রী কোপেনহেগেন যাবেন ৷ সেখানে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেট ফেড্রিকসেন মোদিকে সরকারি ভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ৷ ডেনমার্ক সরকার আয়োজিত দ্বিতীয় ভারত-নরডিক সম্মেলনে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সরকারি এই সফরে ড্যানিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে মোদির ৷ সেই সঙ্গে রানি দ্বিতীয় ম্যাকগ্রেথের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, সবুজায়ন সংক্রান্ত চুক্তি প্রথমবার ডেনমার্কের সঙ্গেই করেছিল ভারত ৷ সেই নিয়ে পর্যালোচনা করে দুই দেশের মধ্যে সুবজায়ন সংক্রান্ত চুক্তি আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হবে ৷ সেই সঙ্গে বাণিজ্য-সহ একাধিক বিষয়ে দুই দেশের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান ৷ সেখানেও ভারতীয়দের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী ৷

4 মে ডেনমার্ক থেকে ফেরার পথে প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সে যাবেন ৷ সেখানে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এম্যানুয়েল ম্যাক্রঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন নরেন্দ্র মোদি ৷ এ বছর দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের 75 বছর পূর্ণ হচ্ছে ৷ আর 75 বছরের কূটনৈতিক সম্পর্কের এই সন্ধিক্ষণে দুই রাষ্ট্রপ্রধান ভবিষ্যতের জন্য আরও বড় কোনও পরিকল্পনা করতে পারেন বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল ৷ বিশেষ করে ইউরোপে রাশিয়ার আগ্রাসনের মুহূর্তে মোদি-ম্যাক্রঁ সাক্ষাৎ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ৷