নয়াদিল্লি, 4 জানুয়ারি : করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আরও বেশি করে 15 থেকে 18 বছর বয়সীদের টিকাকরণ করতে হবে ৷ সোমবার অপ্রাপ্তবয়স্কদের টিকাকরণের প্রথমদিন এমনই বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ পাশাপাশি প্রথম দিনে 15-18 বছরের মধ্যে লক্ষাধিক কিশোর-কিশোরীর করোনার টিকাকরণ করা হয়েছে (PM Narendra Modi Urges More Youngsters to Get Vaccinated) ৷ যা নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী জানান, কোভিড-19 থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করতে ভারত একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছে (Important step in protecting youth population says PM) ৷

মোদি তাঁর করা টুইটে জানান, ‘‘কোভিড-19’র প্রকোপ থেকে আমাদের যুবসমাজকে বাঁচাতে আমরা আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছি ৷ আমার সেইসব 15-18 বছর বয়সী বন্ধুদের অভিনন্দন, যারা আজকে টিকা নিয়েছে ৷ তাদের বাবা-মায়েদেরও অভিনন্দন ৷ আমার আবেদন আগামী দিন আরও অনেকে যাতে টিকা নেয় (Narendra Modi on Youth vaccination drive) ৷’’

প্রধানমন্ত্রীর এই টুইটের আগেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য একটি টুইট করেন ৷ সেখানে তিনি জানিয়েছেন, 15-18 বছরের মধ্যে 40 লক্ষের বেশি কিশোর-কিশোরী করোনার প্রথম ডোজের টিকা নিয়েছে টিকাকরণের প্রথমদিনেই ৷ তিনি লেখেন, ‘‘খুব ভাল যুব ভারত! টিকাকরণের প্রথমদিনেই রাত 8টা পর্যন্ত 40 লক্ষের বেশি 15-18 বছর বয়সীরা কোভিড-19’র টিকা নিয়েছে (vaccination of age 15 to 18) ৷ এটা ভারতের টিকাকরণ অভিযানে মুকুটে আরও একটি পালক জুড়ে দিল ৷’’

পাশাপাশি ছোটদের দেওয়া করোনার টিকা কোভ্যাকসিন প্রস্তুতকারী সংস্থা ভারত বায়োটেকও গতকাল একটি বিবৃতি জারি করে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, ‘‘জাতির সেবায় অংশ নিতে পেরে ভারত বায়োটেক গর্বিত ৷ আজ থেকে দেশ জুড়ে শুরু হওয়া কিশোর-কিশোরীদের টিকাকরণ অভিযানে অবদান রাখতে পেরেছে ৷ 15-18 বছর বয়সীদের দেওয়ার জন্য কোভ্যাকসিন যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে ৷ আমরা আমাদের দায়বদ্ধতা এবং প্রস্তুতি সম্পর্কে যথেষ্ট আশাবাদী ৷’’