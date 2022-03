নয়াদিল্লি, 21 মার্চ : ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সম্পর্ক আগের থেকে অনেকটাই উন্নত হয়েছে ৷ সোমবার এই কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi says India-Australia Relations have seen Remarkable Growth) ৷ এদিন ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয় (Second India-Australia virtual summit) ৷ সেখানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে এই কথা জানান প্রধানমন্ত্রী ৷ নয়াদিল্লিতে হওয়া এই ভার্চুয়াল সম্মেলনে হাজির ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনও (Australian Prime Minister Scott Morrison) ৷

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জানান, দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব নিয়ে গত সম্মেলনেই আলোচনা হয় ৷ গত কয়েক বছরে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পর্কে অনেক উন্নতি হয়েছে ৷ কিন্তু এই বার্ষিক সম্মেলন সেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও ভাল করতে পর্যালোচনা করার সুযোগ করে দিচ্ছে ৷

অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন জানান, যে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সংলগ্ন অঞ্চলের পরিবেশ ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে ৷ তাছাড়া রাশিয়া যেভাবে নিয়ম ভেঙে ইউক্রেনে আক্রমণ করেছে (Russian Invasion in Ukraine), তা নিয়েও সম্প্রতি কোয়াড (ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্দেশীয় জোট) আলোচনা করেছে ৷ এই আক্রমণের ফল ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে কেমন হবে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয় ৷

ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এই সম্মেলনে দুই দেশের সম্পর্কের ভবিষ্যতের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করা হবে ৷ তাছাড়া অস্ট্রেলিয়া সরকারের সঙ্গে ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য চুক্তিও হতে চলেছে ৷ যার পরিমাণ প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা ৷ যে বিনিয়োগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে হবে ৷ এছাড়া দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন সামগ্রী আমদানি-রফতানি সংক্রান্ত যে বাণিজ্য হবে, সেই প্রক্রিয়া সরল করার জন্য আরও একটি চুক্তি হবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ৷ সেই চুক্তি চলতি মাসের শেষে হওয়ার কথা ৷

সরকারি সূত্রের খবর, অস্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন খনিজ উত্তোলনে ভারত সরকারকে অনুমতি দেওয়া সংক্রান্ত একটি মোমোরেন্ডাম অফ এগ্রিমেন্ট বা মউ সাক্ষরিত হতে পারে এই সম্মেলনে ৷ এই নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য পরে ভারতের কয়লামন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী অস্ট্রেলিয়া সফরে যেতে পারেন ৷

ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এই দ্বিপাক্ষিক সম্মেলন 2020 সালের জুন মাসে প্রথমবার হয় (India-Australia Comprehensive Strategic Partnership) ৷ এবার দ্বিতীয় সম্মেলন হল ৷ প্রথম সম্মেলনে দুই দেশের মধ্যে আটটি যুগান্তকারী চুক্তি হয়েছিল ৷ যদিও এই সময়ের মধ্যে একাধিকবার মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়েছে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ৷ তাছাড়া কোয়াডের অংশ হিসেবে দুই দেশের বিভিন্ন মন্ত্রীদের বৈঠকও মাঝেমধ্যেই হয় ৷ সেই সময়ও দুই দেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও ভাল করার বিষয়ে আলোচনা করে ৷

