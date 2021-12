নয়াদিল্লি, 7 ডিসেম্বর : বিজেপি সাংসদদের সংসদে উপস্থিতির হার নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi raises attendance issue of BJP MPs in Parliament) ৷ মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠক হয় ৷ সেখানেই প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে (PM Modi is unhappy with party MPs attendance in Parliament) ৷

ওই সূত্রের দাবি, শুধু ক্ষোভ প্রকাশ করেই থেমে যাননি প্রধানমন্ত্রী ৷ বরং সতীর্থদের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন ৷ সরাসরি জানিয়েছেন, সাংসদরা যদি নিজেদের বদল না করেন ৷ তাহলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও বদলে দেওয়া হতে পারে ৷

এদিন নয়াদিল্লির আম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে এই বৈঠক হয় ৷ এই প্রথম সংসদ ভবনের বাইরে বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠক (BJP Parliamentary Party Meeting) হল ৷ বৈঠকের পর সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী জানান, সাংসদদের নিজস্ব এলাকায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷

তবে বিজেপি সূত্রের খবর, সংসদে সাংসদদের উপস্থিতি নিয়ে এদিনের বৈঠকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সাংসদদের রোজ সংসদে উপস্থিত থাকার কথাও বলেন তিনি ৷ মোদি সাংসদদের সামনে শিশুদের উদাহরণ টানেন ৷ জানান, শিশুদের বললেও তারা এক ভুল বারবার করে না ৷

এর পরই কথা শুনলে সাংসদদের টিকিট না দেওয়ার হুঁশিয়ারি কার্যত দিয়ে দেন তিনি ৷ যা নিয়ে এখনও কারও কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি ৷ তবে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর কড়া বার্তা পাওয়ার পর সকলেই সতর্ক ৷

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাও ৷ তিনি সাংসদদের নির্দেশ দেন, নিজস্ব এলাকার সাংগঠনিক জেলার সভাপতিদের ও মণ্ডল সভাপতিদের ডেকে ‘চায়ে পে চর্চা’ করার জন্য ৷ জানা গিয়েছে, আগামী 14 ডিসেম্বর বারাণসীতে এই ধরনের বৈঠক করবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি যেহেতু বারাণসীর সাংসদ, তাই তিনি ওই এলাকার সাংগঠনিক জেলার সভাপতিদের ডেকে বৈঠক করেবন ৷

এদিনের বৈঠকের শুরুতে প্রধানমন্ত্রীকে সংর্বধনা দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা ৷ বীরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তীকে ‘জন জাতীয় দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করেছে কেন্দ্র ৷ সেই কারণেই তিনি প্রধানমন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেন তিনি ৷ আজাদি কা অমৃত মহোৎসব নিয়ে লেখা একটি বই সব সাংসদদের মধ্যে বণ্টন করা হয় ৷