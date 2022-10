নয়াদিল্লি, 15 অক্টোবর: ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামের 91তম জন্মদিন শনিবার (Today 91st is the birth anniversary of former president of India APJ Abdul Kalam) । দেশের প্রাক্তন প্রথম নাগরিককে শুভেচ্ছা জানলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi Paid Homage to former president of India APJ Abdul Kalam ) । তিনি বলেন, এপিজে আব্দুল কালামকে ভারতীয় সমাজের প্রতিটি অংশ বিজ্ঞানে তাঁর অবদান এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর ভূমিকার জন্য মনে রেখেছে ।

2002 থেকে 2007 সাল পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন এই 'মিসাইল ম্যান' (He was the Mssile Man of India) । রাইসিনা হিলসের বাসিন্দা থাকাকালীন সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল । বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীরা হাজির আছেন এমন অনুষ্ঠানে যোগদান করতে বরাবরই খুশি হতেন প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি । এরকমই একটি সভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে 2015 সালের 27 জুলাই প্রয়াত হন দেশের সবার প্রিয় 'পিপিলস প্রেসিডেন্ট' ।

