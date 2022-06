পঞ্চমহল, 18 জুন : কালিকা মাতা মন্দিরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ গুজরাতের পঞ্চমহল জেলায় পাভাগাঢ পাহাড়ের উপরে অবস্থিত এই মন্দির ৷ মন্দিরটির সংস্কার করা হয়েছে ৷ আজ সকালে মোদি সেখানে পৌঁছে দেবীর পুজো করেন এবং মন্দিরের পতাকা উত্তোলন করেন ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল (Prime Minister Narendra Modi inaugurated the redeveloped Kalika Mata temple atop the Pavagadh hill in the Panchmahal district of Gujarat) ৷

গুজরাতের তথ্য দফতরের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পনেরোশো শতকের এই মন্দিরের চূড়া বিগত পাঁচ শতকে ক্ষয়ে গিয়েছিল ৷ নতুন করে তা তৈরি করা হয়েছে ৷ নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে ৷ প্রথমে পাভাগাঢ পাহাড়ের উপরের অংশটিকে চওড়া করা হয় ৷ ক্যাম্পাসের প্রথম এবং দ্বিতীয় তল খোদাই করা হয়েছে ৷ আসল গর্ভগৃহ একই রকম রাখা হয়েছে ৷ তবে পুরো মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে ৷

প্রধান মন্দির এবং খোলা জায়গার ক্ষেত্র আরও বাড়ানো হয়েছে ৷ পুরনো মাতাজি মন্দিরে শিখর-এর জায়গায় দরগা ছিল ৷ সেটিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ নতুন শিখর নির্মিত হয়েছে ৷ সেখানে পতাকাদণ্ডটি স্থাপন করা হয়েছে ৷ পতাকা উত্তোলন করা হবে ৷

আজ সকালে প্রথমে মা হীরাবেন মোদির সঙ্গে দেখা করতে যান নরেন্দ্র মোদি ৷ 18 জুন তাঁর মায়ের জন্মদিন ৷ প্রধানমন্ত্রীর মা আজ 100 বছরে পা রাখলেন ৷ তাই গান্ধিনগরে গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে মায়ের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নিয়েছেন মোদি ৷ একটি টুইট করে সেই ছবিও পোস্ট করেছেন ৷ আবেগী টুইট করে তিনি লিখেছেন, "মা 100 বছরে পা রাখলেন ৷ তাই আজ আমি মায়ের আশীর্বাদ নিলাম ৷"