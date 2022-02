হায়দরাবাদ, 5 ফেব্রুয়ারি : স্ট্যাচু অফ ইকুয়ালিটির উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi inaugurate the Statue of Equality) ৷ শনিবার হায়দরাবাদে একাদশ শতাব্দীর ভক্তি সাধক রামানুচার্যের এই মূর্তি জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন তিনি (PM Modi dedicates Statue of Equality to the nation) ৷ মূর্তির উচ্চতা 216 ফুট ৷ রামানুচার্য সমস্ত বিশ্বাস, জাতি ও ধর্মের মধ্যে সাম্যবাদের কথা প্রচার করেছিলেন ৷

এদিনের অনুষ্ঠানে যোগদানের আগে শনিবার সকালে এই নিয়ে টুইট করেন ৷ সেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে রামানুচার্যের পবিত্র ভাবনা ও শিক্ষা সকলকে অনুপ্রাণিত করে ৷ ওই টুইটেই প্রধানমন্ত্রী জানান যে তিনি রামানুচার্যের (11th Century Bhakti Saint Ramanujacharya) ওই মূর্তি তিনি এদিন বিকেল 5টা নাগাদ উদ্বোধন করবেন ৷

এই মূর্তিটি ‘পঞ্চলোহা’ দিয়ে তৈরি ৷ মূর্তিতে থাকছে পাঁচটি ধাতু ৷ সেগুলি হল - সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ ও জিঙ্ক ৷ বসে থাকা অবস্থায় কোনও মূর্তির নিরিখে এটি বিশ্বের উচ্চতম ৷ এই মূর্তির বেদির নাম ‘ভদ্র বেদি’ ৷ যার উচ্চতা 54 ফুট ৷ সেখানে বৈদিক ডিজিটাল গ্রন্থাগার তৈরি করা হয়েছে ৷ আর রয়েছে রিসার্চ সেন্টার, প্রাচীন ভারতীয় লেখা, থিয়েটার ৷ এছাড়া রামানুচার্যের কাজের উপর নির্ভর করে একটি শিক্ষামূলক গ্যালারিও তৈরি করা হয়েছে ৷

