বেলুড়, 26 ডিসেম্বর : আগামী 1 মে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 125 বছর পূর্ণ হতে চলেছে ৷ 1 মে 2022 থেকে 2023 সাল অবধি একবছর ব্যাপী সারা দেশজুড়ে উদযাপিত হবে বিশেষ কর্মসূচি । মঠ সূত্রে জানা গিয়েছে এই উপলক্ষে বেলুড় মঠে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi can visit Belur Math in their 125 th foundation day) । রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হবে এই বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য ৷ এর আগে 2020 সালে 12 জানুয়ারি যুব দিবস তথা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে বেলুড় মঠে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷

মঠের তরফে স্বামী সুবীরানন্দ মহারাজ বলেন, "রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ মঠ স্বাধীনতা আন্দোলন, এই দেশের রেনেসাঁ আন্দোলনে যুক্ত থেকেছে এবং বড় অবদান রেখেছে । এটি এমনই এক প্রতিষ্ঠান যা সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস করে। সম্প্রীতিই আমাদের মূল কথা ৷ এই প্রতিষ্ঠানের 125তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হবে ।"

তিনি আরও জানান, সমগ্র বিশ্বে মিশনের অগণিত ভক্ত রয়েছে ৷ তাঁদের সাহায্যেই এই আয়োজিত হবে এই অনুষ্ঠান । পাশাপাশি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারও ৷ মিশন এবং ভারত সরকারের যৌথ উদ্যোগেই সারা দেশজুড়ে পালিত হবে এই অনুষ্ঠান ৷ স্বামী সুবীরানন্দ মহারাজ বলেন, "এই বিষয়ে ভারত সরকার ও দেশের প্রধানমন্ত্রী এক অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা এই প্রতিষ্ঠানের গৌরব ও মর্যাদাকে মহিমান্বিত করেছে । এই সিদ্ধান্তের জন্য আগামী দিনে রামকৃষ্ণ আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে ।" তিনি এও জানান, রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে কখনওই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের জন্য প্রধানমন্ত্রী বা ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হয়নি । বরং প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । আগামী বছরের 1 মে বেলুড় মঠ থেকেই অনুষ্ঠানের সূচনা হবে ৷