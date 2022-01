নয়াদিল্লি, 1 জানুয়ারি : এ দিন সকালে দেশবাসীকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালেন বর্তমান ভারতীয় রাজনীতির দুই প্রধান ব্যক্তিত্ব ৷ প্রথমজন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi wishes on new year 2022) এবং দ্বিতীয়জন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee wishes on new year 2022)৷ দেশ হিসেবে ভারত যাতে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে পারে সেই আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ নতুন বছরে সবার শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রার্থনা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ৷

