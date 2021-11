নয়াদিল্লি, 28 নভেম্বর : রোববার সকাল 11 টা ৷ 83তম 'মন কি বাত'-এ হাজির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (83 rd Mann Ki Baat) ৷ বিশ্বের দরবারে ভারতের অবস্থান তুলে ধরতে গিয়ে তিনি জানালেন, এখন 'স্টার্ট-আপস'-এর যুগ (era of start-ups) ৷ আর ভারতে 70টিরও বেশি স্টার্ট-আপস রয়েছে (more than 70 start-ups in India), যার মূল্য 100 কোটি মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে (crossed the valuation of USD 1 billion) ৷

প্রতি মাসের শেষ রবিবারে 'মন কি বাত' (Mann Ki Baat) সম্প্রচারিত হয় রেডিয়োতে ৷ আজ তিনি বলেন, "ভারতের মতো দেশে বিশাল জনসংখ্যার তরুণরা রয়েছেন ৷ এমন দেশে তিনটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ, 'ভাবনা এবং উদ্ভাবনী শক্তি' (ideas and innovation), 'ঝুঁকি নেওয়ার সাহস' (passion to take risks), 'পারবই এই মানসিকতা' ('can do' spirit)"৷" এই তিনটি বিষয় একত্রিত হলে অভাবনীয় ফল মিলবে, এমনকি মিরাকলও ঘটতে পারে, জানান মোদি ৷ তরুণদের উদ্দীপিত করতে তিনি বলেন, "আজকাল আমরা চারদিকে প্রায়শ স্টার্ট-আপ, স্টার্ট-আপ, স্টার্ট-আপ শুনতে পাই ৷ এটা সত্যি এই যুগটা স্টার্ট-আপস-এর (era of start-ups) এবং তার সঙ্গে এটাও সত্য যে স্টার্ট-আপস-এর এই জগতে এক রকম ভাবে ভারত বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে ৷"

প্রধানমন্ত্রী বছরের পর বছর ধরে স্টার্ট-আপস-এর গতিবিধির উপর নজর রেখে চলেছেন ৷ সেখানে রেকর্ড পরিমাণ বিনিয়োগ করা হচ্ছে এবং এই সেক্টর খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে ৷ এ প্রসঙ্গে মোদি বলেন, "এমনকি দেশের খুব ছোট একটা শহরেও স্টার্ট-আপসের সংখ্যা বেড়ে চলেছে ৷ আজকাল ইউনিকর্ন (unicorn) শব্দটা নিয়েও খুব আলোচনা চলছে ৷ ইউনিকর্ন একটা স্টার্ট-আপ, যার মূল্য 100 কোটি ডলার, প্রায় 7 হাজার কোটি টাকা ৷"

দেশে 2015 সালেও 9 টা কি 10 টা ইউনিকর্ন ছিল ৷ এই সংখ্যা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আপনারা শুনলে খুশি হবেন, বর্তমানে ভারত ইউনিকর্নের দুনিয়ায় একেবারে উপরের দিকে রয়েছে ৷ একটা রিপোর্ট অনুযায়ী, এ বছর একটা বিশাল পরিবর্তন এসেছে এবং মাত্র 10 মাসের মধ্যে প্রতি 10 দিনে একটি ইউনিকর্ন তৈরি হচ্ছে ভারতে (unicorn in India) ৷" কোভিড প্যানডেমিকের মধ্যেও দেশের তরুণরা এই সাফল্য অর্জন করেছে, এটা একটা দারুণ ব্যাপার বলে জানালেন নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) ৷

তিনি মনে করিয়ে দেন 4 ডিসেম্বর 'নৌ দিবস' (Navy Day) এবং 7 ডিসেম্বর 'আর্মড ফোর্সেস ফ্ল্যাগ ডে' (Armed Forces Flag Day) রয়েছে ৷ এছাড়া 16 ডিসেম্বর 1971-এ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের (1971 India-Pakistan war) 50 বছর পূর্তি (golden jubilee year) ৷ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই সব দিনগুলিতে আমার দেশের সীমান্তে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের কথা, দেশের হিরোদের কথা মনে পড়ে ৷"